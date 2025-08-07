Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal

Un hombre ha fallecido esta tarde en la playa de El Puntal cuando estaba bañándose. Varias personas que se encontraban cerca lo han sacado del ... agua al sospechar que podía estar ahogándose y, ya en la orilla, han iniciado una reanimación cardiopulmonar y dado aviso al 112.

Los Servicios de Emergencias han recibido la primera llamada a las 20.57 horas, momento en el que se ha dado aviso a la Guardia Civil, al 061 y a la Policía Local de Ribamontán al Mar, que se han trasladado hasta el lugar. Hasta la zona del arenal en el que se encontraba la víctima se desplazó el helicóptero del Gobierno regional, cuyo equipo médico intentó una nueva reanimación sin éxito, según informaron fuentes del Ejecutivo.

Se desconoce por el momento la identidad, edad o nacionalidad de la víctima.

Con este ya son siete los fallecidos en las playas de la región este verano, tras la muerte el pasado 31 de julio de una mujer de 83 años de Bilbao en la playa de Brazomar en Castro Urdiales. Otros dos hombres murieron el 27 de julio en Luaña y La Maruca. Las víctimas eran un hombre de 64 años, que veraneaba en Cóbreces desde hace décadas, y otro de 70, vecino de Santander y habitual de La Maruca. Ambos padecían problemas cardíacos.

Y a ellos se suman otros tres fallecidos. El 29 de junio era encontrado el cuerpo de un hombre de 65 años en la playa de Usil, en Miengo, y el 15 de junio un hombre de unos 50 años de edad fallecía en la playa de La Concha, en Santander por un posible paro cardíaco. A finales de junio, el día 28, un joven senegalés que se bañaba con otro amigo en la playa de Fuentes, en el municipio de San Vicente de la Barquera, no pudo salir del agua y desapareció en el mar. Su cuerpo apareció al día siguiente cerca del lugar donde fue rescatado su amigo y a él se le perdió de vista.