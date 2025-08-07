El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Llegada del helicóptero a la playa de El Puntal. DM

Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal

Fue sacado del agua por varias personas que se encontraban en el arenal que dieron aviso al 112 e iniciaron la reanimación de la víctima

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:04

Un hombre ha fallecido esta tarde en la playa de El Puntal cuando estaba bañándose. Varias personas que se encontraban cerca lo han sacado del ... agua al sospechar que podía estar ahogándose y, ya en la orilla, han iniciado una reanimación cardiopulmonar y dado aviso al 112.

