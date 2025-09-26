Los fallos del sistema informático vuelven a retrasar los traslados de médicos de familia

Los cambios de destino solicitados por los médicos y los pediatras de Atención Primaria dentro del concurso de traslados del Servicio Cántabro de Salud (SCS) – ... la fórmula para que los profesionales fijos puedan moverse de plaza– aún van a tener que esperar. Y llevan haciéndolo más de dos años. La razón es la misma que impidió realizar esos movimientos antes del verano, cuando Sanidad tenía la apremiante necesidad de fichar refuerzos para cubrir las incidencias por bajas y vacaciones de la plantilla de julio a septiembre: los fallos en la plataforma informática con la que el equipo de Recursos Humanos está gestionando esa operación, de nombre Orión, la misma que ya complicó las históricas oposiciones de estabilización (OPE) en 2024, una vorágine de tramitaciones resuelta contra reloj al borde de la fecha límite (31 de diciembre).

A principios del pasado abril desde el propio SCS reconocieron sin ambages «las tremendas dificultades» que tenían para resolver el concurso de traslados referido a Atención Primaria. Sí llegaron a tiempo para las categorías médicas de los hospitales –eran 26 plazas las convocadas–, que se gestionaron por otra vía (se utilizó la aplicación antigua, en vista de las trabas que presentaba Orión), pero quedaron pendientes los desplazamientos de facultativos entre los centros de salud. Ycabe recordar que este problema frustró el fichaje de al menos trece médicos de familia de otras comunidades que habían formulado su petición para venir a trabajar en Cantabria.

En teoría, se aplazó también esta parte del proceso para no hacer coincidir los cambios de destino solicitados con una cartelera ya de por sí alterada por las vacaciones. Para no enredar más el calendario de ausencias, a sabiendas de la escasez de sustituciones, desde el SCS se acordó con los sindicatos de la mesa sectorial aguantar hasta octubre, ya con las plantillas completas tras su descanso vacacional, para ejecutar esos desplazamientos.

Enfermería, celadores y auxiliares son algunas de las categorías del hospital que la próxima semana ejecutarán sus traslados

Y de hecho, así será en el resto de categorías profesionales de Atención Especializada (enfermería, auxiliares, celadores, administrativos...), entre los que se registraron un total de 668 peticiones. La semana próxima está prevista la toma de posesión de las nuevas plazas de todo ese personal pendiente de traslado de Valdecilla, Sierrallana y Laredo. Y no hay que olvidar que ahí también cabe la posibilidad de que los movimientos de puestos sean entre los hospitales y los centros de salud. Si se cumple la última previsión del SCS, los listados definitivos se publicarán el 30 de septiembre y tomarán posesión entre el 1 y el 3 de octubre.

Los fallos de Orión

Pero quedan excluidos de esa gran operación de traslados los médicos de familia, los pediatras y los odontoestomatólogos, porque no hay garantías de que el famoso sistema Orión, encargado de la baremación de méritos y de las puntuaciones que marcan el orden de prioridad, haya testado debidamente a los aspirantes. Ante la duda, tendrán que esperar a que se resuelvan los fallos. Según la información publicada cuando se confirmó el retraso de abril, se habían recibido 132 peticiones para las 152 plazas ofertadas en AtenciónPrimaria.

Desde el sindicato CSIF critican que «no puede ser que los profesionales se vean perjudicados, una vez más, por la ineficacia en la gestión de la administración», y recuerdan que en el acuerdo de concurso de traslados abierto y revisable estaban previstas dos convocatorias anuales (abril y octubre), pero no las hubo en 2023 ni tampoco en 2024, cuando la Consejería tuvo que «priorizar» el embrollo burocrático de la macro-oposición para llegar a tiempo, por encima de los traslados, que llegan a octubre de 2025 todavía sin completarse del todo.