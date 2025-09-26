El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los celadores que han pedido traslados se moverán de puestos la próxima semana. Roberto Ruiz

Los fallos del sistema informático vuelven a retrasar los traslados de médicos de familia

El Servicio Cántabro de Salud publicará la próxima semana los movimientos de plaza de cientos de profesionales, salvo los de Atención Primaria

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Los cambios de destino solicitados por los médicos y los pediatras de Atención Primaria dentro del concurso de traslados del Servicio Cántabro de Salud (SCS) – ... la fórmula para que los profesionales fijos puedan moverse de plaza– aún van a tener que esperar. Y llevan haciéndolo más de dos años. La razón es la misma que impidió realizar esos movimientos antes del verano, cuando Sanidad tenía la apremiante necesidad de fichar refuerzos para cubrir las incidencias por bajas y vacaciones de la plantilla de julio a septiembre: los fallos en la plataforma informática con la que el equipo de Recursos Humanos está gestionando esa operación, de nombre Orión, la misma que ya complicó las históricas oposiciones de estabilización (OPE) en 2024, una vorágine de tramitaciones resuelta contra reloj al borde de la fecha límite (31 de diciembre).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  2. 2

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  3. 3

    Tarde trágica en las carreteras cántabras con dos motoristas fallecidos en La Hermida y el puerto de Alisas
  4. 4

    Igual da marcha atrás y elimina el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas
  5. 5

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  6. 6

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  7. 7 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  8. 8

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  9. 9

    Herida una mujer de 27 años tras ser golpeada por un tren en el paso a nivel de Mar, en Polanco
  10. 10

    Los trabajadores avisan de que ya son nueve los positivos por sarna en el CAD de Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los fallos del sistema informático vuelven a retrasar los traslados de médicos de familia

Los fallos del sistema informático vuelven a retrasar los traslados de médicos de familia