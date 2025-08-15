El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El operario de un camión cisterna abastece de agua a un depósito de Valderredible. Juanjo Santamaría

La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna

El consejero Media pide a la ciudadanía «un consumo responsable» para evitar problemas en el suministro

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

La escasez de agua detectada en varias localidades a consecuencia del mayor consumo al que lógicamente conduce el incremento de población que se produce ... en la provincia durante los dos meses de verano ha obligado a siete municipios a pedir al Gobierno de Cantabria el abastecimiento a sus vecinos con el uso de camiones cisterna, que a lo largo de las últimas semanas han tenido que desplazarse hasta la Hermandad de Campo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Cillorigo de Liébana, Cabezón de Liébana, Rasines, Saro y Santiurde de Toranzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alerta roja este viernes en el litoral cántabro por temperaturas cercanas a los 40º
  2. 2

    El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos
  3. 3 Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora
  4. 4 Torrelavega realiza cambios en la programación de La Patrona por el calor previsto para este viernes
  5. 5

    El alga asiática invasora se extiende por la costa oriental y llega a la playa de Berria
  6. 6

    Otro verano de caos circulatorio en los accesos al bosque natural de las secuoyas de Cabezón de la Sal
  7. 7

    El Gobierno regional y la Delegación piden «máxima precaución» para este viernes
  8. 8

    Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente
  9. 9

    Los hospitales marcan el pico máximo de urgencias del verano con 1.200 en un día
  10. 10

    Cantabria incrementa las dudas sobre la llegada de los nuevos trenes en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna

La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna