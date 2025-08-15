La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna

La escasez de agua detectada en varias localidades a consecuencia del mayor consumo al que lógicamente conduce el incremento de población que se produce ... en la provincia durante los dos meses de verano ha obligado a siete municipios a pedir al Gobierno de Cantabria el abastecimiento a sus vecinos con el uso de camiones cisterna, que a lo largo de las últimas semanas han tenido que desplazarse hasta la Hermandad de Campo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Cillorigo de Liébana, Cabezón de Liébana, Rasines, Saro y Santiurde de Toranzo.

Eso dijo ayer el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, en un encuentro con los medios que aprovechó para pedir a la ciudadanía un consumo responsable, siempre, pero especialmente en esta época. «Es necesario que todos seamos conscientes de que este es un problema muy serio», subrayó el consejero, que admitió que «hay poca agua para todos los que somos».

Lo que hay que saber Siete municipios. El Gobierno de Cantabria ha suministrado agua a siete ayuntamientos; la Hermandad de Campoo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Cillorigo de Liébana, Cabezón de Liébana, Rasines, Saro y Santiurde de Toranzo.

En pleno verano. El Ejecutivo autonómico comenzó los trabajos de suministro de agua a varios enclaves de la provincia el pasado día 24 de julio atendiendo a una solicitud del Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de Suso.

Vehículos. En las labores de abastecimiento de agua a los municipios que la han solicitado han tomado parte vehículos del Gobierno de Cantabria, de los propios ayuntamientos requirientes y del servicio de emergencias 112.

A su modo de entender, «estamos viviendo un verano muy bueno desde el punto de vista turístico, ha venido muchísima gente a Cantabria», lo cual tiene sus pros pero también sus contras, como por ejemplo, afirmó, «que eso hace que se dispare el consumo de agua».

Cisternas

De acuerdo con los datos que maneja el consejero de Medio Ambiente, el Gobierno de Cantabria comenzó a suministrar agua a la Hermandad de Campoo de Suso el día 24 de julio. Desde entonces, sus camiones han efectuado no menos de cincuenta viajes para abastecer a la población. Y también han realizado una decena de desplazamientos a Las Rozas de Valdearroyo.

«Además, tenemos dos contratos en la comarca de Liébana, uno en Cillorigo que quedó desierto y ya se puede volver a sacar y otro en Cabezón a fecha de 30 julio», explicó al respecto Media, que añadió que el Gobierno regional también está suministrando agua al Ayuntamiento de Rasines, «que la está transportando en su propio camión», así como a los consistorios de Saro y de Santiurde de Toranzo, que, en ambos casos, y dado que el Ejecutivo no pueden llegar hasta sus depósitos, «la están cargando en vehículos del servicio de emergencias 112».

Actuaciones

Para evitar que en un futuro los problemas de suministro de agua se repitan en estos siete ayuntamientos o se extiendan a otros, Media recordó que su departamento está llevando a cabo obras «muy importantes» en la red «con el único objetivo de que cuando se termine la actual legislatura esas dificultades pasen a ser historia».

Al hilo de esto, el consejero precisó que el Gobierno de Cantabria habilitó a principios de junio una partida de 300.000 euros en una convocatoria de ayudas destinada a paliar los efectos de la sequía en aquellas localidades que no se encuentran conectadas a ninguno de los 22 planes hidráulicos que son de titularidad autonómica, llamada, esta, a la que han respondido Cillorigo, Vega y Cabezón de Liébana, Saro, Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y la Hermandad de Campoo de Suso.

Aunque todo esto anterior no será bastante si a esos trabajos no acompaña la concienciación de los ciudadanos. En este sentido, Media, que llegó a reconocer que existe algún ayuntamiento que tiene el mismo consumo de noche y de día, «luego algo está haciendo mal», advirtió de que entre las pérdidas que se producen en la red producto del deterioro de sus tuberías, que no es asunto menor, y los gestos insolidarios de algunos vecinos, aquí, en Cantabria, «estamos perdiendo una cantidad ingente de agua».