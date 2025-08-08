El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un fin de semana cargado. Entre limones y cañonazos

DM .

DM .

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:10

  1. 8 de agosto

    Hoy

  • Fiestas de La Virgen Grande, en Torrelavega. Suplemento con toda la programación, hoy en el periódico.

  • Olimpiada de peñas, en Cabezón de la Sal. Llegan las distintas pruebas de salto de altura, lanzamiento de jabalina y penaltis de fútbol para decidir qué vecino gana esta vez el concurso. A las 19.30 horas en Pozo de la Luz, detrás de la piscina cubierta. Con inscripción previa.

  • Fiestas de San Roque, en Colindres. La actividad del día es descenso en canoa. La liga Agility empieza a las 10.00 horas en la pista de atletismo. Final del trofeo San Ginés de Bolo Palma a las 16.00. Espectáculo de Circo 'Stellar circus' a las 20.00 horas en la Avenida de Europa.

  • Fiestas de Nuestra Señora y San Roque, en Riaño. El chupinazo de inicio es a las 18.30 horas. Teatro autóctono a las 19.00 horas y después, la romería a cargo de Lola Portilla. Por la noche, la verbena la dirige el Dj Cuca.

  • Fiestas de Santa Isabel, en Limpias. La misa es a las 12.00 horas. La noche de las charangas a partir de las 20.00 horas.

  • Fiestas de El Salvador, en Castanedo. Desde las 22.00 horas, macrodiscoteca de Estrella del Norte.

  • Fiestas de San Mamés, en Navajeda. Día de San Mamesín. Desde las 16.00 horas parque infantil de hinchables. Parrillada para los asistentes a las 21.00 y actuación del grupo Solo Saxo y DJ, a partir de las 21.30 horas.

  • Fiestas de San Mamés, en Dobres y Cucayo. La misa es a las 12.00 horas y el bingo popular a la 13.30. A partir de las 17.00 horas, actividades para jóvenes y adultos y a las 00.00 horas comienza la fiesta con DJ Kike Lon.

  • Fiestas de San Mamés, en Villanueva de Villaescusa. Carrera de autos locos a las 16.00 horas. Gran chorizada a las 21.00 horas, bingo especial a las 22.00 horas y espectáculo Titanium Show a las 22.30 horas. A partir de las 02.30 horas toca fiesta.

  • Fiestas de San Lorenzo, en Laredo. Chupinazo a las 20.00 horas, justo antes de la fiesta de la espuma. A las 21.00 horas, actúa Dj Lito.

  • Fiestas de San Lorenzo, en Colio. Partida amistosa de bolos, a las 17.00 horas. El Concurso de postres es a las 21.00 horas, seguido del inicio de la verbena con el Dj Javi Moro.

  • Fiestas del Turista, en Arredondo. Partidos de fútbol por la mañana. Bajada de cuadrillas desde el Rivero hasta la plaza del pueblo a las 20.00 horas y luego, parrillada con Dj Chema.

  • Fiestas de la Virgen del Cudeyo, en Medio Cudeyo. A las 20.00 horas, el desfile de peñas. El pregón, a cargo de la alcaldesa, es a las 21.30. Para terminar por todo lo alto, verbena con la Orquesta La Reina del Show.

  • Cowboy Party, en Trasvía. Juegos infantiles a las 20.00 horas y gran verbena a cargo de Dj Maroto a partir de las 22.00 horas.

  1. 9 de agosto

    Un adelanto para el sábado

  • Los Limones Solidarios, en Novales. Masterchef Junior a las 12.00 horas. Por la tarde, recepción del embajador, Goyo Jiménez, y chupinazo a su cargo. Investidura del Embajador de los Limones Solidarios a las 20.30 horas y a las 23.00, Disco Kolossal.

  • Recreación histórica, en La Cavada. A partir de las 17.45, toma de posesión del brigadier Don Fernando Casado de Torres. Termina a las 20.00 horas con el disparo del cañón de 48 libras.

  • Fiesta del 'Urgullu Pasiegu', en San Roque de Riomiera. Torneo de fútbol 'Pasiegu' a las 11.00 horas seguido de la misa. Los concursos son por la tarde, empezando por el de ordeñar. La verbena empieza a las 22.30 horas con Music 19, con un parón para el turno de Belén Jurado a las 00.30 horas.

  • Fiesta de la Sidra, en Argoños. La fiesta empieza con una degustación a las 12.00, antes del pasacalles. El resto del día está lleno de degustaciones de sidra del pueblo hasta la actuación de Escuela de Calor a las 21.30 horas. Luego, Macrodisco Elipse.

  • Asti Splash, en El Astillero. Hinchables acuáticos desde las 11.00 horas. Paellada a las 15.00 horas para prepararse para el agua. El Asti Splash es a las 17.00 horas con guerra de agua y fiesta de la espuma. Dj para terminar el día a las 22.30 horas.

  • Día de la música en la Calle, en Astillero. Las peñas se agrupan a las 12.00 horas para recorrer el casco urbano. Después de la comida, se vuelven a unir a las 18.30 horas. La música sigue a las 21.30 horas en el Parque de La Cantábrica.

  • Gran capítulo de la cofradía del tomate y del pimiento, en Ampuero. La fiesta empieza con el recibimiento y nombramiento de los cófrades a las 10.30 horas. A las 14.30 horas, sale el autobús en dirección a Pico Velasco para la comida con los cofrades. DJ Cuca actúa desde las 17.30 horas.

  • Descenso Loco del Pas, en Carandía. 35 embarcaciones saldrán del puente de la N-623 en una competición de lo más pintoresca. La salida es a las 17.00 horas, y su recorrido son 800 metros.

  • Un pueblo de leyenda, en Anievas. Un día lleno de magia y actividades. Actuación del mago Xuso a las 19.00 horas y actuación musical de Uruna a las 21.30 horas.

  • Fiestas de Santa María de Cudeyo, en Solares. El pregón inaugural de las fiestas es a las 21.30 horas, en el parque El Ferial. Al terminar, Orquesta La Reina Show.

  • Fiestas de Santa Isabel, en Limpias. Romería y verbena de mano de la orquesta Pasito Show a las 23.00 horas.

  • Fiestas de San Roque, en Colindres. Espectáculo de circo Stellar Circus en la avenida de Europa a las 20.00 horas. El dúo Baalbeck, formado por la soprano Laura Colina y la pianista Marie Vida, a las 20.30 horas, en la Casa de Cultura.

  • Fiestas de San Lorenzo, en Laredo. Concierto de Irene González a las 20.30 horas. El concierto de Enjoy es a las 22.00 horas y DJ Lito actúa a las 23.30 horas.

  1. 10 de agosto

    Para el domingo

  • Día de Cantabria, en Cabezón de la Sal. De las 11.00 a las 22.00, el pueblo está lleno de actividades. A las 12.00 horas, mensaje de afirmación cántabra por parte de la presidenta. El desfile de carrozas es a las 20.30 horas, seguido del castillo de fuegos artificiales y la actuación de los Hermanos Cosio.

  • Día de Cantabria, en Somo. Hinchables para los más pequeños durante todo la jornada. A las 20.30 horas, el pasacalles de las danzas de Ribamontán al Mar. Para coronar, a las 22.30 horas concierto de Mariu Torre.

Te puede interesar

