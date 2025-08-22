Finde a la vista. Comienzan las Guerras Cántabras

Fiestas de San Ginés, en Colindres. Actividades para los más jóvenes por la mañana. A las 21.00, tributo a Bon Jovi con Band Jovi, seguido del concierto de Marina Reche. Después, verbena con Dj Kpi y Dj Able V hasta que el cuerpo aguante.

Fiestas de San Bartolomé, en Guriezo. Por la mañana habrá gymkanas para todo el mundo. A las 00.30 horas macrodiscoteca Salas hasta altas horas de la madrugada.

Fiestas de San Bartolomé, en Elechas. Parrillada a las 21.00, antes del pregón de fiestas. La verbena corre de la cuenta de Dj Big.

Fiestas de San Bartolo, en Argomilla de Cayón. A las 16.00 horas marcha campestre por los montes del pueblo. La parrillada empieza a las 21.00 horas. A las 21.30 horas comienza la discoteca Impacto y a las 23.30 horas bingo con la colaboración de The Factory.

Fiestas de la Virgen de la Cama, en Escalante. Día lleno de misas, siendo la solemne a las 12.30, antes del pasacalles mañanero. La jornada estará amenizada por el grupo Virgen de la Amargura de Santander. A las 19.00 horas, procesión y después romería con la Orquesta Faina. Parón a las 22.30 horas para recibir a los Mariachis Real Jalisco.

Fiestas de Las Lindes, en Carmona. Víspera antes del día grande. Concurso de tortillas a las 20.30 horas con premio para las tres mejores. Verbena a las 23.00 con Dj Maroto y la disco móvil Minamusic. El concurso de lanzamiento de pacas es a las 01.30 horas.

Fiestas de La Jurriaca, en Quijas. Chupinazo temprano para celebrar la Santa Misa a las 12.00 horas. Concurso de disfraces para pequeños y mayores a las 17.00, seguido de juegos tradicionales. El concurso de tortillas es a las 20.00 y la romería, con el dúo Sal y Pimienta, a las 21.00 horas.

Fiestas de Nuestra Señora de Consolación, en Pie de Concha. A las 19.00 horas, comienza la novena en honor a la Virgen de Consolación.

Fiestas de La Vega, en La Vega. Santa misa antes del vermut y la comida. A las 19.00 es el concurso de tortillas y la paella popular. La verbena es a las 23.00, amenizada Dj Kike León.

Fiestas de la Juventud, en Riotuerto. Día del Niño. El chupinazo, temprano por la mañana, para inaugurar el parque acuático. Comida campestre y, por la tarde, macrodiscoteca infantil con Fiesta Holi. La romería es a las 21.30 con el Dj Victor Herrero, seguido del inicio de la fiesta Glow. La fiesta continúa con el Dj Chema Ruiz.

Guerras Cántabras, en Los Corrales de Buelna. A las 19.00 horas empieza la presentación y charla con los galardonados con el premio Tessera Hospitalis 2025. El paseo por el campamento es a las 20.00, seguido de la crónica de guerras y la concentración de las tribus. A las 24.00, Noche de Plenilunio para los más fiesteros.

Festival Internacional de Ilusionismo, en Santa Cruz de Bezana. El mago Linajes ofrecerá uno de sus shows de magia a las 19.30 horas en la Plaza Margarita.

Mercado medieval, en San Vicente de la Barquera. El mercado cobra vida a las 11.00 horas, con una mañana llena de talleres. Música folk a partir de las 20.00 horas y el aquelarre se celebra a las 21.30 horas.