El fiscal superior defiende el pacto del 'caso Obras Públicas': «Se podían haber pedido más años de cárcel, pero ¿se habrían obtenido en un juicio?»

El fiscal superior de Cantabria, Jesús Dacio Arteaga, ha defendido esta mañana en el Parlamento regional el pacto alcanzado en el 'caso Obras Públicas' con ... los ocho acusados, a pesar de que solo el líder de la trama, el ex jefe de Carreteras de Cantabria, Miguel Ángel Diez, entrará en prisión al aceptar una pena de 7 años de cárcel (los cuatro empresarios no lo harán al pactar dos años y unos meses que serán suspendidos en ejecución de sentencia y la mujer del funcionario tampoco al acordar un año de cárcel). «Se podían haber pedido más años de cárcel, pero ¿se habrían obtenido en un juicio?... ¡Uy! Ahí entramos en el territorio de las pruebas». «Ese juicio es con jurado, no había otra forma de hacerlo, y de haberse celebrado habría que haberle dicho el primero día a los once ciudadanos integrantes que tenían que estar allí unos tres o cuatro meses con lo que supone», explicó.

Ampliar Daniel Pedriza

Según señaló el fiscal superior, a falta de la ratificación (está prevista para el 31 de octubre ante la Audiencia Provincial), «tenemos las condenas hechas». Y, otra cosa «muy importante», «el Gobierno de Cantabria, y por tanto todos los cántabros, van a recuperar una cantidad importante de millones de euros». «Que el funcionario habrá ganado más, seguro. Pero esto es la delincuencia, y esto es lo que podemos hacer. El trabajo que se ha hecho en este caso tanto por parte de la instructora (la magistrada Mercedes Compostizo), como la UDEF de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha sido impresionante. Esperemos que acabe bien porque aún no está sentenciado y hasta que no lo esté no canto victoria», aseveró.

Tras esta comparecencia, en la que se han abordado otras cuestiones, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado en una nota de prensa la fecha de la vista de conformidad avanzada por este periódico. Así, la presidenta del tribunal del jurado, la magistrada de la Sección Tercera Almudena Congil, presidirá ese 31 de octubre, a las 10.00 horas, el acto en el que la Fiscalía, el Gobierno de Cantabria como acusación particular y los investigados suscribirán el acuerdo al que llegaron tras la instrucción de la causa.

Este acuerdo evita la constitución de un jurado, que sería el tribunal encargado de enjuiciar a los investigados. Dado que estos han anunciado que van a reconocer los hechos y se van a conformar con las penas pedidas por las acusaciones, el juicio no se celebrará. "La vista de conformidad ha sido señalada el 31 de octubre, si bien, tal y como prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes pueden solicitar la suspensión de la misma si concurre alguna de las causas contempladas en la citada ley como, por ejemplo, la coincidencia con otro señalamiento al que deba acudir alguno de los letrados de las partes", informaron desde el TSJC.

La titular del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Santander, Mercedes Compostizo, ha sido la encargada de investigar la causa desde su inicio, el 18 de octubre de 2022, hasta que dictó el auto de apertura de juicio oral, el pasado 12 de septiembre. La envergadura y complejidad de este procedimiento en sus casi tres años de instrucción se traduce en 56 tomos de trámite, 55 de anexos documentales y más de doce terabytes de material aportado en soporte informático.