Daniel Pedriza

El fiscal superior defiende el pacto del 'caso Obras Públicas': «Se podían haber pedido más años de cárcel, pero ¿se habrían obtenido en un juicio?»

Jesús Arteaga reconoce un «fallo» en el cálculo inicial de las penas, pero asegura que ya se ha corregido y que incluso hay fecha para la ratificación del acuerdo ante la Audiencia Provincial, el 31 de octubre

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 12:50

Comenta

El fiscal superior de Cantabria, Jesús Dacio Arteaga, ha defendido esta mañana en el Parlamento regional el pacto alcanzado en el 'caso Obras Públicas' con ... los ocho acusados, a pesar de que solo el líder de la trama, el ex jefe de Carreteras de Cantabria, Miguel Ángel Diez, entrará en prisión al aceptar una pena de 7 años de cárcel (los cuatro empresarios no lo harán al pactar dos años y unos meses que serán suspendidos en ejecución de sentencia y la mujer del funcionario tampoco al acordar un año de cárcel). «Se podían haber pedido más años de cárcel, pero ¿se habrían obtenido en un juicio?... ¡Uy! Ahí entramos en el territorio de las pruebas». «Ese juicio es con jurado, no había otra forma de hacerlo, y de haberse celebrado habría que haberle dicho el primero día a los once ciudadanos integrantes que tenían que estar allí unos tres o cuatro meses con lo que supone», explicó.

