La Fiscalía pide anular la condena de un represaliado del franquismo

La familia de Eusebio Cortezón, fusilado en 1938 frente a la tapia de Ciriego, reclama al juez que «repare» su memoria e invalide una condena «basada en mentiras»

M. M.

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Fiscalía de Cantabria ha pedido la anulación de la condena de Eusebio Cortezón, represaliado por el franquismo y ejecutado en 1938, porque se ... dictó «en base al odio», sin pruebas y en «una negación absoluta de cualquier derecho de defensa». Así lo ha señalado en el juicio celebrado ayer en el Juzgado de Primera Instancia Nº5 de Santander, que ha quedado visto para sentencia y que constituye una de las primeras vistas de este tipo celebradas en Cantabria. En la misma, además de constar prueba documental, testificaron tres nietos y un bisnieto de Cortezón, que fue fusilado frente a la tapia del cementerio de Ciriego el 7 de diciembre de 1938. Ebanista de profesión, padre de siete hijos y abuelo de una nieta, fue además miembro del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), siglas bajo las que ejerció como concejal en el Ayuntamiento de El Astillero.

