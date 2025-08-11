La flota del Cantábrico captura ya casi la mitad de la cuota de bonito en la mayor campaña de la historia

Nunca antes la flota del Cantábrico se había enfrentado a un cupo de capturas de bonito como el de esta campaña 2025: más de 26. ... 000 toneladas. Tal vez por la magnitud del total admitido la impresión es que la costera está siendo sensacional, aunque a juicio del presidente de las cofradías de Cantabria, César Nates, la evolución se asemeja a la de ejercicios previos, superando eso sí el bache vivido en 2024 tanto en cantidades como en precios en lonja.

Nates insiste en que no recuerda un TAC como el que Bruselas concedió a los cabildos del norte del país para esta temporada. «Hay que tener en cuenta que partimos de la base de que la campaña pasada fue muy mala, pero hay que recordar que en cuatro años la pesquería se cerró en agosto al agotarse la cuota».

En su opinión, el flujo de capturas está «en línea» con el registrado en 2023 e incluso menos que en otras campañas como la de 2021. Como referencia, hasta el momento se han pescado 12.400 toneladas, el 48% del total. En la comparativa, en todo 2024 se descargaron en los puertos cantábricos 12.445 toneladas.

Euforia contenida El sector recuerda que el ritmo actual se asemeja al de años previos, salvo el del decepcionante 2024

Lejos de la costa La flota tiene que navegar casi diez horas al norte de Cantabria y faena un bonito de gran tamaño

El pescado que se están encontrando los barcos es de buen tamaño desde el inicio de la costera. «Hay abundancia de peces grandes, inusualmente grandes. Desde junio tenemos con asiduidad ejemplares de más de diez kilos», anota, para añadir que los precios también acompañan, con unas cifras que se mueven para fresco entre los 4 euros el kilo de bonito grande y 3,5 para el mediano. Para conserva, esta misma semana las subastas han bajado a precios que oscilan entre los 3,5 euros el kilo de ejemplar de gran tamaño y 3,3 el de talla más reducida.

Eso sí, los bancos se encuentran lejos. «Estamos faenando a diez horas aproximadamente al norte de los puertos de Cantabria, aunque también hay ahora mismo bastante al norte de Coruña», añade el presidente de los pescadores de la comunidad.

Así las cosas, el reto está claro. «Vamos a seguir pescando hasta que dure el pescado en el Cantábrico. Mientras haya bonito y sea rentable salir a por él, continuaremos». Cabe precisar que, a partir de septiembre, las condiciones meteorológicas empeoran, por lo que entran en juego factores como la distancia, los temporales y los días efectivos de faena. Elementos que se cruzan con el precio en puerto, lo que se traduce en rentabilidad o en decisión de amarrar la flota en los muelles. «El TAC es histórico. El desafío es poder capturar toda la cuota permitida. Si lográsemos hacerlo sí que estaríamos hablando de una campaña extraordinaria», detalla.

Descargas en Cantabria

De momento, las cifras no engañan. A 7 de agosto la Lonja de Santoña había descargado 1.775.762 kilos, por los 1.050.668 de 2024 o los 1.132.487 de 2023. En Laredo llevan 810.000 kilos, frente al medio millón de un año antes y los menos de 700.000 de 2023. Colindres registraba esta semana 600.000 kilos, frente a los 400 y 485 mil de las dos temporadas previas. San Vicente, por su lado, roza los 185.000. Los dos años previos llegó a 145.000 aproximadamente. Desde el punto de vista de la Administración, el director general de Pesca del Gobierno cántabro, Paulino San Emeterio, opina que «la campaña está bien, aunque no es oro todo lo que reluce. Sí es cierto que la flota de cacea está pescando más que el año pasado, mientras que los barcos de caña se están moviendo en niveles similares a 2024», arranca.

San Emeterio espera que «podamos tener suerte y que la cuota no se quede en el agua. El año pasado y el anterior no se pudo completar el cupo. Este año tememos que pase algo parecido porque los bancos empiezan a dispersarse y cada vez están más lejos. De hecho, la costera para la flota de cacea se acabará en unos días», precisa.