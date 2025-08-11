El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Descarga de bonito en Santoña, durante esta campaña de 2025. Sane

La flota del Cantábrico captura ya casi la mitad de la cuota de bonito en la mayor campaña de la historia

Con un cupo de más de 26.000 toneladas nunca antes visto, las cofradías de la región seguirán pescando mientras haya ejemplares al alcance

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:07

Nunca antes la flota del Cantábrico se había enfrentado a un cupo de capturas de bonito como el de esta campaña 2025: más de 26. ... 000 toneladas. Tal vez por la magnitud del total admitido la impresión es que la costera está siendo sensacional, aunque a juicio del presidente de las cofradías de Cantabria, César Nates, la evolución se asemeja a la de ejercicios previos, superando eso sí el bache vivido en 2024 tanto en cantidades como en precios en lonja.

