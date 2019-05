Ganaderos camino del Parlamento Pedro Gómez y Marta García. / Luis Palomeque PP y Cs, a la caza del voto rural, integran en lo alto de sus listas a profesionales del sector ganadero JOSÉ CARLOS ROJO Santander Lunes, 13 mayo 2019, 16:36

De la España despoblada se habló mucho en la campaña electoral de las generales del pasado 28 de abril por un voto rural que se demostró clave en las provincias pequeñas, que llegaron a decidir 103 escaños. Y en las autonómicas del próximo día 26 en Cantabria la lucha por este segmento electoral se ha recrudecido en torno a un sector productivo descontento, que no termina de levantar cabeza –su aportación al PIB cántabro es de tan solo un 1,8, muy inferior a la media nacional del 2,9–.

Hace tiempo que el partido regionalista saca provecho al mensaje para poner en valor esa identidad de territorio que pasa por la tradición, la agricultura y la ganadería; pero este año no estará solo en una pugna a la que se suman PP y Ciudadanos.

Ambas filas han apostado por el factor visibilidad con sendos fichajes. De un lado, el rédito de lo conocido, personificado en Pedro Gómez, expresidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (Asaja), que entra en listas del PP en el número cuatro. De otro, la apuesta por la juventud de la número dos por Ciudadanos, con la ganadera Marta García. Dos conceptos diferentes pero coincidentes en sus objetivos.

«Nunca pensé en meterme en política pero he pasado muchos años luchando en la división regional de Asaja, en la nacional y en otros frentes para darme cuenta de que muchas veces es muy difícil alcanzar objetivos. Si entro ahora al Parlamento es porque quizá desde este lado igual consigo liderar mejor el cambio que necesita el sector primario en Cantabria», declara Gómez.

Es una motivación parecida a la de García:«Me incorporo por el deterioro del sector primario y el absoluto abandono del medio rural», confiesa la aspirante a ocupar el número dos en el Parlamento cántabro por Ciudadanos.

«El PP ya lo intentó con Rodríguez Argüeso» «Ciudadanos es un ejemplo de la prioridad con que se trata al medio rural. Que yo vaya como número dos para defender esto es un mensaje claro». «En el PP la jugada es siempre la misma, ya lo intentaron hace tiempo con Francisco Rodríguez Argüeso. Los votantes juzgarán». «Pero estamos dispuestos a luchar por que el sector primario sea uno de los ejes estratégicos de Cantabria. Y trabajaremos por luchar contra la despoblación del medio rural».

Los males de la ganadería

Coinciden en el diagnóstico de los males que afectan a los menos de 1.200 ganaderos que trabajan en Cantabria, «muy pocos, cada vez menos. Y lo que es peor, cada vez más envejecidos», lamenta él. Aunque la sentencia llega con ella: «El sector está herido de muerte y en peligro de extinción», zanja.

Hablan de la necesidad de establecer un presupuesto justo para la Consejería de Sanidad: «El PRC ha tratado de paliar durante todos estos años una gestión incompetente con dinero, pero es que el dinero, si no se sabe administrar porque no se conoce de verdad este mundo, no sirve de nada», advierte Gómez. Ponen sobre el tapete la necesaria reforma de la normativa para las campañas de saneamiento que «son la gran pesadilla de los ganaderos por la incertidumbre, la falta de confianza en las pruebas y la poca credibilidad de la Administración con continuos cambios en los criterios en la interpretación de protocolos...», denuncia García.

Tienen clara la necesidad de trabajar por la repoblación de las zonas rurales, sobre todo convirtiéndolas en un modo de vida atractivo para las generaciones jóvenes. «Yo tengo un hijo que servirá de relevo; pero hay mucha gente mayor, que se va a jubilar, que no sabe aún qué va a hacer con la explotación. Porque además hay mucha gente que ha comenzado a trabajar sin tener los conocimientos adecuados, impulsados por las ayudas que existen, pero eso, a la larga, no sirve», cuenta Gómez.

Incluso parecen estar de acuerdo en la necesidad de zanjar de una vez por todas los problemas con el precio de la leche que mantienen a muchas explotaciones al borde de la quiebra. «La UE ha herido gravemente el sector lechero de Cantabria, por ejemplo, con la retirada de las cuotas lácteas y claro ejemplo son los 1.175 ganaderos de leche que quedan en nuestra comunidad», protesta García.

«Nosotros somos el original y los demás son la copia» «Llevo más de 30 años dedicado a este negocio y he conocido lo que significa la gestión de una asociación como Asaja. Nosotros somos el original y los demás la copia. Lo que no tiene el Gobierno es conocimiento del sector para hacer buenas políticas. Porque solo a golpe de talonario no se resuelven los problemas». «También necesitamos diálogo, escuchar a la gente y acometer reformas, elaborar presupuestos justos, cambiar la política sanitaria, frenar la despoblación...»

¿Qué diferencia a PP y Cs?

Con todos estos frentes en común, ¿qué diferencia entonces a sus propuestas? «Ciudadanos apuesta de manera firme por el medio rural y lo demuestra incorporando profesionales del sector primario tanto a nivel nacional como autonómico. Yo ocupo el número dos, mientras que en el caso del PP la jugada es repetitiva. Esto mismo ya lo vivimos hace años con los ganaderos cuando Francisco Rodríguez Argüeso saltó del sindicato a la política», alega ella.

Para el PP, lo importante es distinguir entre «autenticidad y copia», asegura Pedro Gómez. «Nosotros somos los que históricamente hemos estado en la brecha y ahora hay partidos que buscan rédito de todo esto identificando un problema y tratando de ofrecerse como solución, buscando su hueco. A mí me avala mi experiencia. Llevo más de 30 años en este negocio. Trabajando desde cuando poner en marcha una ganadería, sin ayudas, era muy diferente a como es ahora», critica el número cuatro por el PP.