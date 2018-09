El Gobierno afirma que está movilizando «más de 100 millones» en obra pública El Ejecutivo destaca la buena acogida del Decreto 70/30, al que se han presentado cerca de 200 proyectos, y prevé concluir la legislatura con un alto porcentaje de obra concluida, activa o licitada ELENA TRESGALLO Domingo, 23 septiembre 2018, 06:59

El Gobierno de Cantabria cerrará la legislatura con más de cien millones de euros movilizados en obra pública. Una cantidad que se ha distribuido en casi el 100% del territorio, desde el municipio más grande al más pequeño, y que ha puesto el acento en la mejora de las comunicaciones y la seguridad vial de los cántabros. A través del Plan de Carreteras se han programado casi medio centenar de actuaciones en la red autonómica viaria, además de proyectarse la construcción de importantes infraestructuras como pasarelas, puentes, paseos peatonales o intersecciones. A la par, con la entrada en vigor del llamado Decreto 70/30 están en marcha, próximos a licitarse o concluidos ya cerca de «200 proyectos» de interés municipal.

Casi el 100% de los municipios cántabros ha presentado proyectos a la Consejería de Obras Públicas en el marco del Decreto 70/30. Una normativa que permite financiar obras públicas municipales dotada, hasta 2019, con 27 millones de euros. La fórmula es sencilla y ha resultado atractiva a los consistorios, pero también a las empresas que han pujado por quedarse con las obras. Así, mientras que el Gobierno aporta el 70% de las inversiones, el Ayuntamiento completa el importe de los proyectos con el 30% restante. Es por ello que el Ejecutivo calcula que, a final de legislatura, la cifra global de inversión rondará los 42 millones de euros distribuidos en casi 200 proyectos. Un reparto «justo» de los recursos, según la Consejería de Obras Públicas que capitanea este programa, y en el que los Ayuntamientos también suman cantidades importantes de inversión.

PLAN DE CARRETERAS Heras-Gajano 258.786 PP Valle-Sopeña 129.750 Pasarela de Riaño a Ibio 193.612 Acceso a Bárcena Mayor 91. 968.000 Acera en Santa Cruz de Bezana 217 Rotonda de Mompía 182.672 Cóbreces-Tramalón 182.722 Ramal a Riosapero 401.720 Noja-Soano 869.034 Acceso a Santa Olalla de Aguayo 260.833 Accesos a Villota de Elines y La Serna Acceso a Población de Arriba, Repudio, Ruanales, Allen del Hoyo y Espinosa de Bricia 1.204.797 Ibio-Herrera de Ibio 522.478 Restauración de la Variante de Oyambre 288.265 La Charola-El Tejo 543.302 Total 697.192 OBRAS EN MARCHA Y PRÓXIMAS A FINALIZAR Obra Inversión Glorieta de Oruña 114.677 Puente de Golbardo 3 3.3727.161 Puente Ranero 1.472.401 Puente de Virgen de la Peña 3.354.891 Alto Marín-Hoz de Anero 631.538 Anero-Pontones 1.167.756 La Canal-Soto 374.011 Acceso a la Busta 1. 542.750 Carasa-Bueras 1.625.511 Crucero Boo de Guarnizo-Polígono de Morero 4 961.000 Ajo-Güemes 997.110 Acceso a la Cárcoba 1.141.759 Pontones-Suesa 1.272.920 Acceso a la Alcomba (Mentera-Barruelo) 1.249.930 Acceso a Riolastras 618.310 Total24 24.251.730 OBRAS PENDIENTES DE LICITAR Y LICITADAS SIN EJECUTAR PSIR Orejo-Rubayo 1.913.000 Alto de la Matanza-La Escrita 2.898.000 PP Villanueva/Pasarela de Riaño 184.462 Polígono de Morero-Enlace Liaño-S-30 6.000.000 Variante de Mortera (Mortera-Liencres) 5.407.396 Parbayón-Riosapero 2.521.812 Arenas de Iguña-San Vicente de Toranzo Fase I 4.535.437 Matienzo-Saldesuto 300.000 Puente de Marrón 1.060.229 Accesos a Montecillo, Sobrepenilla, Quintana de An, Sobrepeña y Rocamundo-La Lora 1.470.791 Acceso a San Martín de Hoyos 166.228 Acera Casasola-Camping Comillas (licitada) 610.071 Acceso a Naveda (licitada) 123.720 Celis-El Soplao (licitada) 1.072.392 Hormiguera-Reocín de los Molinos (licitada) 954.593 Total29 29. 218.131 Capítulo Inversión Mejora de parques y áreas de recreo 2.072.480 Pavimentación y urbanización de núcleos urbanos 14.752.683 Reparación de viales y caminos públicos 14.796.495 Sustitución de luminarias, soterramientos y eficiencia energética 2 2.402.994 Rehabilitación de edificios públicos 6.196.073 Aparcamientos 818.529 Carriles bici y actuaciones peatonales 1.859.703 Total 42. 898.957

La Orden, que ha sido bien recibida por los municipios que se han adherido a ella, permite llevar a cabo con solvencia financiera actuaciones como la mejora y cambio de alumbrado, pavimentación de viales, parques infantiles, adecuación de edificios destinados a usos múltiples u otro tipo de infraestructuras que fueran necesarias «para mejorar la calidad de vida de los vecinos».

Actualmente algunos de los proyectos ya se están acometiendo, otros ya están siendo adjudicados y con fecha de inició inmediato, mientras que el resto se adjudicará próximamente. En este sentido, y según las cifras aportadas por la Consejería, los municipios han optado mayoritariamente por centrar sus proyectos en materia de pavimentación y urbanización de sus núcleos urbanos (calles y plazas), además de en la reparación de viales y caminos públicos. Dos partidas globales que se llevan casi 30 de los 42 millones del volumen total de inversión prevista en este periodo para este decreto. A estos dos conceptos les sigue en número la inversión en rehabilitación de inmuebles y patrimonio municipal (adecuación de espacios, instalación de ascensores, reparación de fachadas...), con más de seis millones de euros. El resto de proyectos por los que han apostado los consistorios se han dividido entre la mejora de parques infantiles y áreas de recreo, la sustitución de luminarias y mejora de la eficiencia energética, carriles bici, peatonalizaciones o aparcamientos, entre otros conceptos.

«El Decreto 70/30 ha tenido una acogida muy favorable por parte de los Ayuntamientos, pero también por parte del sector empresarial, no sólo se ha activado la economía sino que también ha supuesto una reducción importante del desempleo en este sector», destacó el consejero de Obras Públicas, José María Mazón.

Kilómetros de asfalto

Pero a los 42 millones de inversión que se está movilizando mediante esta normativa de financiación compartida, hay que sumar otros 60 millones de euros más a invertir dentro del denominado Plan de Carreteras. Contempla casi medio centenar de inversiones, que no se centran sólo en el arreglo de la red viaria regional, sino también en infraestructuras destacadas y largamente demandadas de obra civil como puentes, pasarelas, intersecciones o paseos.

Dentro de las 45 actuaciones previstas en materia de infraestructuras y red viaria, sobresalen algunas obras por tratarse de «reivindicaciones históricas» de los municipios en cuestión. «Si tengo que destacar alguna de estas actuaciones, me quedo con el arreglo de accesos y caminos de Valderredible, ya que es una actuación importante en varias carreteras y caminos que quedó paralizada la pasada legislatura, y también con el Puente de Golbardo en Reocín, o también el puente de Villanueva de la Peña en Mazcuerras», enumeró Mazón.

A la par, y dentro de un Plan Global de seguridad vial y mantenimiento y conservación de toda la red viaria, también hay previsto un presupuesto de inversión de «otros 20 millones» de euros. En este capítulo se incluyen los gastos derivados de la conservación de «los más de 2.000 kilómetros» de carreteras de la red regional, tales como bacheos, reparación de firmes, consolidación de taludes, señalización, pintura, semáforos o actuaciones de emergencia, como en el caso de los argayos que surgen en la época de lluvias.

A la par, y en materia de seguridad vial, hay contempladas un total de 17 actuaciones, casi todas ellas pensando en la seguridad del peatón. Entre ellas, varios paseos peatonales en Liérganes, Liencres, Pechón, Mogro, Galizano, Requejada-Cuchía, Castillo-San Mamés de Meruelo, Puente El Arrudo-Embalse de Palombera, Santoña, Guarnizo-Solía, Casasola en Comillas, Monegro-La Costana y Lastras-Valle, además de un proyecto de mejora de la seguridad vial en el Instituto La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, o la mejora de dos travesías en Cóbreces y en Soano. Respecto a su estado de tramitación, desde Obras Públicas se precisa que algunos de estos proyectos ya tienen presupuesto base de licitación «por lo que los procesos se están acelerando al máximo posible», indican.

En resumen, el Ejecutivo calcula que en 2019 habrá «más de un centenar de millones de euros movilizados» sumando todos estos apartados. No obstante, reconocen que no todos estos proyectos mencionados se dejarán iniciados «porque no dará tiempo», aunque sí quedarán encauzados para su ejecución.

Desde la Consejería se hizo hincapié, además, en «el gran impulso» dado al Plan de Gestión de Infraestructuras, «acortando al máximo los plazos y poniendo en marcha o finalizando grandes actuaciones necesarias para que las carreteras de la región sigan siendo el referente nacional que son hoy».