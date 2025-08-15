El Gobierno aprueba la oposición única para Policía Local que demandaban los ayuntamientos

Los ayuntamientos dejarán de ir por libre para cubrir sus plazas de policías locales. Por primera vez en Cantabria, la incorporación de nuevos agentes contará ... con un sistema ordenado y centralizado por el Ejecutivo regional, que asumirá a partir de ahora esta competencia municipal y convocará, a partir del año que viene, una oposición única.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer esta medida a propuesta de la Consejería de Presidencia y con el respaldo de los propios ayuntamientos, que la demandaban desde hace tiempo por el descontrol que provocaban las convocatorias desincronizadas de los 33 municipios que cuentan con Policía Local en Cantabria. Está previsto que el BOC lo publique la semana que viene y en 2026 se convoque la primera oposición única.

Mecánica habitual

El funcionamiento será similar al de cualquier otra oposición al uso. Los ayuntamientos deberán comunicar al Gobierno en septiembre cuántas plazas quieren cubrir. Los aspirantes se presentarán a una única convocatoria anual y elegirán destino en función de la nota que obtengan en las pruebas. Los que consigan plaza deberán asistir, después, a un curso básico de formación teórico-práctica y a un periodo de prácticas.

Claves Calendario La semana que viene se publicará en el BOC y en 2026 será la primera convocatoria

Consolidación Esta medida reducirá la fuga de agentes a municipios grandes en perjuicio de los pequeños

Cambio de reglamento Los policías locales en prácticas podrán llevar armas de fuego durante su periodo de evaluación

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, destacó la importancia de contar con un proceso selectivo unificado a nivel regional para los policías locales de nuevo ingreso, dado que, a su juicio, facilitará la preparación de opositores y aportará una visión «común y unificada» de la formación policial en la comunidad autónoma. «Será especialmente útil en aquellos ayuntamientos con menos recursos de personal, ya que beneficiará en gran medida la organización y desarrollo de los procesos», apuntó.

Además, esta oposición única facilitará la consolidación de las plantillas de policía local, lo que supone una garantía para los municipios más pequeños que, en ocasiones, pierden sus efectivos nada más ser nombrados funcionarios de carrera al aprobar la oposición en otro municipio, lo que permitirá «evitar la competición entre ayuntamientos», matizó Urrutia.

La convocatoria establecerá el número de plazas ofertadas y detallará las fases de oposición, incluyendo pruebas físicas, teóricas y psicotécnicas, así como un periodo de formación práctica en la Escuela Regional de Policía Local. «Con ello se persigue la incorporación de nuevos efectivos cualificados, capaces de responder de manera eficiente a las demandas de la población y a las exigencias operativas actuales», señala el decreto.

El documento incluye, además, disposiciones que facilitan la movilidad y promoción interna de los agentes, contribuyendo a la profesionalización de la plantilla y a la coordinación entre cuerpos. «La medida se enmarca en la estrategia autonómica de reforzar la seguridad pública y mejorar la proximidad del servicio policial al ciudadano», señalaron desde el Gobierno.

Plantillas

Además, la próxima semana el BOC también publicará la resolución del periodo de información pública del nuevo reglamento que modificará la Ley de Coordinación de Policía Local. Entre los cambios que introduce el Gobierno del PP respecto a la legislación que dejó aprobada el bipartito PRC-PSOE se encuentra el permiso para que los policías locales en prácticas puedan llevar armas de fuego durante su periodo de evaluación.

Según explicó Urrutia, era una cuestión «urgente» acometer la reforma de estas normas marco, ya que las vigentes datan de 2003 y se habían quedado obsoletas y, además, deben de responder a la nueva Ley de Coordinación que entró en vigor en 2023. Con esta aprobación del nuevo reglamento abordaremos de forma «más efectiva» las competencias del ámbito de la coordinación de los policías locales, aseguró, atendiendo de este modo una «necesaria actualización y regulación de numerosas materias», después de más de 20 años en vigor del actual reglamento.