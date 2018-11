El Gobierno central da luz verde a los 22 millones para Valdecilla pendientes del ejercicio de 2018 El Ejecutivo cántabro aprobará este jueves el convenio para la transferencia DM . Santander Miércoles, 28 noviembre 2018, 21:03

El Gobierno central ha iniciado el trámite para transferir a Cantabria los 22 millones de euros del ejercicio de 2018 para la financiación del Hospital de Valdecilla tras dar luz verde a la justificación trasladada por el Ejecutivo regional. Se trata de los 22 millones correspondientes a partidas ya ejecutadas pero que no se habían abonado aún. En julio, cuando el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, se entrevistó con Pedro Sánchez tras hacerse con la presidencia de España, éste se comprometió a abonar los 100 millones de euros que reclama Cantabria, a que en el proyecto de ley de presupuestos de 2019 se añadirían también 22 millones para el próximo ejercicio y a recuperar esos 22 millones que no se abonaron el año pasado pese a estar presupuestados.

Ahora, según han adelantado a Efe fuentes del Gobierno, tras semanas de negociación entre el Ministerio de Hacienda, la Intervención General del Estado y el Ejecutivo cántabro, que mañana, en su reunión semanal de los jueves, autorizará la firma del convenio para transferir a Cantabria los 22 millones de euros, que posteriormente tendrá que ser aprobado en Consejo de Ministros.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha confirmado que el Estado aprobará esa transferencia, que ha calificado de «excelente noticia» para la comunidad autónoma. Y ha asegurado que la aportación de esta cantidad por parte del Gobierno central refleja que el presidente Pedro Sánchez cumple con lo que prometió.

«El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido en seis meses hacer lo que no fue capaz el Gobierno del PP. Ahora Cantabria sí recibirá los 22 millones de euros comprometidos para el Hospital de Valdecilla», ha apostillado Zuloaga.

También en declaraciones a Efe, el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota (PSOE), ha reconocido que esa transferencia de 22 millones de euros «es una realidad muy importante para el Gobierno de Cantabria» porque esa cantidad estaba incluida en los presupuestos de la comunidad autónoma de este ejercicio. En su opinión, lo que esa transferencia demuestra es que «todas las dificultades que puso el PP eran algo más a nivel político que de gestión», porque, según ha afirmado, con el Gobierno de Pedro Sánchez, esa cantidad se ha logrado para Cantabria en solo unos meses.

«Había mucha excusa para no pagar», ha enfatizado Juan José Sota, quien cree que el PP lo que pretendía era acusar al Gobierno cántabro de no ser capaz de justificar esos 22 millones de euros y así no transferirlos.