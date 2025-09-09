El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo de un funcionario con un ordenador DM

El Gobierno compra 5.000 ordenadores para renovar la Administración regional

La empresa HP se hace con el concurso por cerca de 5 millones de euros. Con la idea de avanzar en la implantación del teletrabajo, casi todos los equipos son portátiles

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:15

Una parte importante de los trabajadores de la Administración cántabra que en su día a día desarrollan su labor delante de un ordenador verá como, ... a lo largo de las próximas semanas, sus compañeros del área de Informática le cambian el equipo. Antes de que acabe septiembre, la empresa HP entregará al Gobierno autonómico un pedido de más de 5.000 ordenadores con los que se renovará un material que, según el propio Ejecutivo, se encontraba ya muy obsoleto. Tanto que empezaba a generar problemas por las dificultades para realizar la necesaria actualización de los sistemas operativos y las aplicaciones que utilizan en las distintas consejerías y organismos autónomos para el desempeño de sus quehaceres.

