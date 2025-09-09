El Gobierno compra 5.000 ordenadores para renovar la Administración regional

Una parte importante de los trabajadores de la Administración cántabra que en su día a día desarrollan su labor delante de un ordenador verá como, ... a lo largo de las próximas semanas, sus compañeros del área de Informática le cambian el equipo. Antes de que acabe septiembre, la empresa HP entregará al Gobierno autonómico un pedido de más de 5.000 ordenadores con los que se renovará un material que, según el propio Ejecutivo, se encontraba ya muy obsoleto. Tanto que empezaba a generar problemas por las dificultades para realizar la necesaria actualización de los sistemas operativos y las aplicaciones que utilizan en las distintas consejerías y organismos autónomos para el desempeño de sus quehaceres.

Aunque la modernización de ordenadores llegará a todo el Gobierno –afecta al conjunto de la Administración General y solo queda fuera el Servicio Cántabro de Salud, que en este asunto va por libre–, quien se ha encargado de licitar y adjudicar este megacontrato público ha sido la Consejería de Presidencia que dirige Isabel Urrutia. Este departamento también es el que tiene la competencia de la Función Pública y el que se encarga de coordinar el proceso para la implantación del teletrabajo. De hecho, en los pliegos se explica que la renovación de los ordenadores se hace pensando en este proceso: «Con el presente contrato se pretende avanzar en este camino, disponiendo de un mayor número de equipos portátiles que permitan tanto el trabajo presencial en las diferentes dependencias del Gobierno de Cantabria, como el trabajo a distancia».

En total, HP suministrará 470 ordenadores de sobremesa y 4.650 portátiles. Los primeros tienen un precio unitario de 970,42 euros y los segundos varían en función del tipo. Los más básicos son los 4.150 portátiles estándar, que costarán 1.557 euros cada uno. En un segundo escalón están los 350 portátiles ligeros (1.652 euros) y los 150 ultraligeros (1.981 euros). Además, el lote incluye material informático complementario (cables y conectores) por 250.000 euros.

Con esos precios de partida, la Consejería de Presidencia licitó el contrato por 8,1 millones de euros, pero la oferta de HP mejora sustancialmente las previsiones y finalmente el desembolso del Gobierno de Cantabria rondará los 5 millones de euros. En el concurso público participaron otras cinco empresas del sector (Telefónica, Vodafone, Prosac, Seidor Tech y Algoritmos, Procesos y Diseños), que obtuvieron una peor puntuación.

Condiciones La última gran renovación se realizó hace siete años y la remesa llegará antes de que concluya este mes

Otro megacontrato El Ejecutivo confirma que Seguritas continuará vigilando sus sedes por 10 millones de euros al año

Esta renovación de equipos informáticos es la mayor acometida por el Ejecutivo regional en más de siete años. En el expediente se detalla que «en el transcurso de este tiempo, la tecnología ha evolucionado y los requerimientos computacionales se han visto incrementados en igual medida, ya sea para dar respuesta a los riesgos en la Seguridad de la Información, por la mayor interconexión de sistemas, el crecimiento de las capacidades de aplicaciones de usuario, nuevas posibilidades y retos como la inteligencia artificial».

El pliego se ha redactado atendiendo a esta nueva realidad y también hace hincapié en la reducción de la huella de carbono por el menor consumo energético de los ordenadores. Ahora, el Gobierno espera que los nuevos ordenadores aguanten un tiempo similar, ya que ha firmado con HP una garantía de seis años.

Seguridad

También seis licitadores optaban al segundo gran contrato público que ha formalizado la Consejería de Presidencia durante este verano. Se trata del de la vigilancia y mantenimiento de los sistemas de seguridad en edificios y dependencias de la Administración regional, que durante el próximo año –después hay opción de prorrogarlo durante doce meses más si quieren las partes– seguirá en manos de la empresa Securitas a razón de casi 10 millones de euros al año.

En la actualidad, la prestación del servicio la realizan 203 personas, el 80,8% hombres. Aunque se trata de una vigilancia de 24 horas, la plantilla se encarga de la apertura y cierre de los edificios, así como del encendido y apagado del alumbrado.