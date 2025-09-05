El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Gobierno no ha decidido aún dónde se distribuirán los 194 menores inmigrantes

Ante las voces que apuntan a Valderredible como posible destino, el alcalde se opone y dice que tanto la Consejería como la Delegación le han asegurado que «no hay ninguna decisión tomada»

E. P.

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El alcalde de Valderredible, Fernando Fernández (PRC), ha afirmado que el Ayuntamiento que dirige se opondría a acoger en el municipio a los 194 menores ... migrantes no acompañados que está previsto que lleguen de Canarias a Cantabria como consecuencia del reparto del Gobierno de España entre las comunidades autónomas, si bien ha asegurado que «no hay ninguna decisión» tomada al respecto.

