El Gobierno no ha decidido aún dónde se distribuirán los 194 menores inmigrantes

El alcalde de Valderredible, Fernando Fernández (PRC), ha afirmado que el Ayuntamiento que dirige se opondría a acoger en el municipio a los 194 menores ... migrantes no acompañados que está previsto que lleguen de Canarias a Cantabria como consecuencia del reparto del Gobierno de España entre las comunidades autónomas, si bien ha asegurado que «no hay ninguna decisión» tomada al respecto.

El regidor se pronunció así por medio de un comunicado, ante la «alarma social» suscitada por las noticias aparecidas, lo que le ha llevado a contactar personalmente con la consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria, Begoña Gómez del Río, con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y con el gerente de la Asociación Nueva Vida, Julio David García, «que supuestamente estaría contratando personal» para acoger a los menores en Valderredible.

«Una concentración de menores sobrepasaría la capacidad municipal, sería imposible su integración y supondría un impacto desproporcionado» Fernando Fernández Alcalde de Valderredible

«En todos los casos, la respuesta ha sido contundente: no hay ninguna decisión tomada al respecto y, por supuesto, se han comprometido a estar en comunicación permanente con esta Alcaldía», subraya.

Tras señalar que «la responsabilidad de la protección de estos menores, así como su tutela y distribución en los distintos municipios de Cantabria es responsabilidad del Gobierno de Cantabria», el regidor regionalista defiende que el Ejecutivo regional (PP) «no puede ni debe» ubicarlos a todos en un solo ayuntamiento, «ya que se trata de una cuestión que debe tratarse desde una perspectiva de integración y dispersión, además de ser ilegal concentrar a menores de esta manera y en estas circunstancias». «Es el Gobierno de Cantabria quien tiene la obligación de garantizar su protección y tutela, distribuyendo a estos menores de forma equitativa entre los diferentes municipios», subraya en el comunicado.

«Desproporcionada»

Además, Fernández avanza que se opondrá a esa «supuesta y desproporcionada concentración de menores migrantes no acompañados en Valderredible porque sobrepasaría la capacidad limitada de los servicios municipales (sanidad, educación, transporte, etcétera), sería imposible su integración y supondría un impacto demográfico desproporcionado que podría alterar el equilibrio social y generar rechazo que no beneficia ni a los vecinos ni a los menores».

Por otra parte, en el misno momento que desde el Gobierno de Cantabria o la Delegación del Gobierno se plantee algún tipo de iniciativa respecto a la ubicación de los menores migrantes no acompañados, el alcalde valluco se compromete a informar de manera presencial a todos los vecinos del municipio para «tomar las decisiones que razonablemente podamos adoptar».

Finalmente insta a recordar que «ante un problema de este calibre donde se trata de personas, no de mercancías, es necesario evitar los discursos de odio y enfrentamientos» porque -matiza- «no estamos en contra de los menores, simplemente exigiremos (si llega el caso) proporcionalidad, recursos adecuados y un reparto justo en toda Cantabria».