El Gobierno encarga el servicio de drones para emergencias a una empresa gallega

La empresa gallega Aeromedia UAV será la encargada de gestionar el servicio de drones para emergencias del Gobierno de Cantabria. La Consejería de Presidencia ya ... ha formalizado el contrato por 455.289 euros y un plazo de tres años, prorrogables por otros 24 meses. Entre las mejoras que ha presentado esta compañía para imponerse a las otras dos competidoras (la leonesa Invicsa Airtech y la aragonesa Precisión Aérea Innovación y Nuevas Tecnologías) está su capacidad para poner en el aire los aparatos en solo tres horas a partir de su movilización por parte de los servicios de emergencia autonómicas, frente a las cuatro horas que figuraban inicialmente en los pliegos.

El Gobierno regional puso en marcha este servicio de vehículos aéreos no tripulados en 2017 pensando especialmente en los dispositivos de búsqueda de personas. Ese año, la Consejería realizó un estudio piloto para comprobar la eficacia y operatividad de la utilización de los drones para emergencias. Desde entonces, en los sucesivos contratos se estimó que la demanda de Cantabria podría cubrirse con 50 horas al año, pero en esta ocasión la disponibilidad para intervenciones se incrementa hasta las 80 misiones anuales de hasta ocho horas cada una.

Para justificar la necesidad de firmar este contrato, Presidencia apunta que, aunque los protocolos de búsqueda de personas funcionan de forma efectiva, necesitan un tiempo mínimo para ponerlo en marcha, ya que están integrados por un amplio número de participantes. Además, su movilidad en el territorio depende de las condiciones concretas de la orografía y la vegetación. Dado que «el tiempo de respuesta es un factor determinante en la gestión de emergencias», el Ejecutivo pone en valor el trabajo de estos drones. Además de las ventajas en el desplazamiento y la mejor perspectiva, los aparatos dispondrán de visualización térmica, nocturna y multiespectral.

Entre las condiciones que puso Presidencia a los licitadores estaba que estuvieran registrados como operadores oficiales y que tuvieran disponibilidad durante las 24 horas del día, los 365 días del año. La empresa Aeromedia también ha tenido que acreditar la experiencia de los pilotos de los drones y que sus aparatos cuentan con unas características mínimas (en cuento a autonomía de vuelo, de despegue inmediato, capacidad de zoom de la cámara, radio de acción). A los tres años, el Gobierno podrá prorrogar el contrato otros dos más.