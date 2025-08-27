El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Equipo técnico de emergencias, con uno de los drones de búsqueda. LD

El Gobierno encarga el servicio de drones para emergencias a una empresa gallega

Aeromedia, que gana el contrato por 455.289 euros durante tres años, se ha comprometido a tener en el aire los aparatos en tres horas desde su movilización

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

La empresa gallega Aeromedia UAV será la encargada de gestionar el servicio de drones para emergencias del Gobierno de Cantabria. La Consejería de Presidencia ya ... ha formalizado el contrato por 455.289 euros y un plazo de tres años, prorrogables por otros 24 meses. Entre las mejoras que ha presentado esta compañía para imponerse a las otras dos competidoras (la leonesa Invicsa Airtech y la aragonesa Precisión Aérea Innovación y Nuevas Tecnologías) está su capacidad para poner en el aire los aparatos en solo tres horas a partir de su movilización por parte de los servicios de emergencia autonómicas, frente a las cuatro horas que figuraban inicialmente en los pliegos.

