El Gobierno exige fechas y pasos «certeros» para la llegada de la alta velocidad a la región

«No puede ser que en 2026 los trenes no lleguen a Cantabria»

El consejero de Fomento confía en que los nuevos trenes de Cercanías, cuya fabricación se encargó a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril (CAF) y se inició en febrero del año pasado, lleguen a Cantabria en 2026, el plazo comprometido, a pesar de que una representación laboral de la empresa afirmó esta semana que es «imposible» que estén terminados para esa fecha.

«No puede ser que en el 2026 esos trenes no lleguen a Cantabria», manifestó Roberto Media, quien no da «ninguna credibilidad» a estas declaraciones y da «toda la veracidad» al Ministerio de Transportes, que le ha «garantizado» que la fabricación de los trenes –encargados tras el escándalo de los diseñados con anterioridad y con medidas con las que no cabrían por los túneles de la red de ancho métrico de la región–, «va en los plazos que se nos han dicho». No obstante, Media reiteró que quiere ir a las instalaciones de CAF, en Beasáin (Guipúzcoa), para comprobar «si se están construyendo o no».

Explicó que hace unos meses «esos mismos representantes sindicales dijeron lo mismo», mientras él está en contacto con los representantes del Ministerio y de Renfe que «llevan el tema», incluso con el secretario de Estado, al que solicitó una reunión, al tiempo que pidió visitar la planta de CAF.