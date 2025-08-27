El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Ignacio Pardo de Santayana y su mujer, Maribel Angulo, pasean por el Zoo de Santillana. Alberto Aja

El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos

El propietario rompió la negociación porque «no se garantizaba su continuidad» y confía en hacer sostenible el proyecto antes de dar un paso atrás

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

El Gobierno de Cantabria y el propietario del Zoo de Santillana del Mar han venido negociando desde el pasado otoño una posible venta de las ... instalaciones que finalmente no se llevará a cabo. Esta operación frustrada coincide con la delicada situación económica que está pasando el recinto como consecuencia de la caída de visitantes, el incremento de los gastos y «la falta de apoyo institucional». Según explica el dueño del recinto, José Ignacio Pardo de Santayana, esas conversaciones se rompieron a iniciativa suya cuando ya se había puesto sobre la mesa una cifra económica. «Hace un mes, cuando íbamos a firmar, mi mujer dijo que no le gustaba la idea. Y a mí tampoco», afirma la persona que está al frente de este zoológico, que alberga a 2.000 animales de 450 especies diferentes, desde su apertura en 1977. El Ejecutivo autonómico matiza que existió un diálogo en esos términos, pero que la operación estaba lejos de estar cerrada. De hecho, la única reunión que se produjo fue con el abogado de la empresa y no con sus propietarios. Además, el Gobierno insiste en que la opción de la venta la puso sobre la mesa el zoológico. Y sí reconoce que, ante la situación de un posible cierre, existía una evidente preocupación sobre el futuro de los animales en caso de que la clausura fuera inminente y sobrevenida. De ahí que se valorara la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  2. 2

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  3. 3

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo
  4. 4

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  5. 5 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  6. 6

    La valdaliega que tanta felicidad cocinó en sus fogones
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8

    La residencia de Rubayo alivia la demanda de la dependencia en Cantabria con 120 nuevas plazas
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos

El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos