La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, se dirige a los asistentes durante el acto de conmemoración del 47º aniversario de la Constitución Española. Alberto Aja

González Revuelta llama a «mantener la fidelidad a los valores constitucionales»

La presidenta del Parlamento de Cantabria pide «no repetir los graves errores del pasado» en la celebración del 47º aniversario de la Constitución Española

Nacho González Ucelay

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:14

El Parlamento de Cantabria ha conmemorado hoy el 47º aniversario de la Constitución Española con un acto organizado en el hall principal del antiguo hospital ... de San Rafael al que ha asistido la práctica totalidad de la clase política regional y que se ha adelantado 24 horas a su fecha, el día 6 de diciembre, por dos razones; una oficial, facilitar a los diputados y senadores su presencia en la ceremonia que tendrá lugar mañana en Madrid, y otra extraoficial, evitar que la asistencia a esta celebración siga decayendo como lo venía haciendo al tener lugar en pleno inicio de un puente.

