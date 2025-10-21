El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La nueva promoción del Programa Sénior, con sus becas verdes, posa junto con las autoridades, con la rectora, Conchi López, a la cabeza. UC
Universidad de Cantabria

La graduación más numerosa de la historia del Programa Sénior

Estudios ·

La promoción 2021-25, compuesta por 38 alumnos, concluye una formación que les ha ofrecido «un inmenso abanico de posibilidades formativas»

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 15:52

Comenta

Con la beca verde cruzada sobre el pecho y la foto de familia que sucede a las grandes ceremonias académicas se ha despedido una nueva ... promoción del Programa Sénior de la Universidad de Cantabria (UC). Es la más numerosa desde 2009, año de su puesta en marcha, con 38 alumnos y alumnas que tuvieron como madrina y padrino a la vicerrectora Mar Marcos y al catedrático Julio Polo, además de palabras de agradecimiento y elogio para el programa. «He encontrado mucho apoyo por parte de los compañeros y de los profesores y me ha ido genial, cada año con mejores notas», contaba una recién graduada Pilar Rodríguez, que a los 50 años decidió cumplir su sueño de estudiar en la universidad. «El Sénior te ofrece un abanico de posibilidades inmenso: literatura, idiomas, historia, geografía, economía…, hay una enorme variedad de posibilidades que puede venirle bien a cualquiera», apoyaba su compañera Carmen Urlanga, licenciada primero en Física y ahora de nuevo titulada por la UC, gracias a un programa que le ha permitido asomarse a las humanidades, su otra pasión.

