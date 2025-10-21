La graduación más numerosa de la historia del Programa Sénior

La promoción 2021-25, compuesta por 38 alumnos, concluye una formación que les ha ofrecido «un inmenso abanico de posibilidades formativas»

La nueva promoción del Programa Sénior, con sus becas verdes, posa junto con las autoridades, con la rectora, Conchi López, a la cabeza.

Con la beca verde cruzada sobre el pecho y la foto de familia que sucede a las grandes ceremonias académicas se ha despedido una nueva ... promoción del Programa Sénior de la Universidad de Cantabria (UC). Es la más numerosa desde 2009, año de su puesta en marcha, con 38 alumnos y alumnas que tuvieron como madrina y padrino a la vicerrectora Mar Marcos y al catedrático Julio Polo, además de palabras de agradecimiento y elogio para el programa. «He encontrado mucho apoyo por parte de los compañeros y de los profesores y me ha ido genial, cada año con mejores notas», contaba una recién graduada Pilar Rodríguez, que a los 50 años decidió cumplir su sueño de estudiar en la universidad. «El Sénior te ofrece un abanico de posibilidades inmenso: literatura, idiomas, historia, geografía, economía…, hay una enorme variedad de posibilidades que puede venirle bien a cualquiera», apoyaba su compañera Carmen Urlanga, licenciada primero en Física y ahora de nuevo titulada por la UC, gracias a un programa que le ha permitido asomarse a las humanidades, su otra pasión.

Programa Senior Perfil del alumnado Comparten el hecho de tener más de 50 años, pero el perfil de los alumnos es muy variado. El programa suma más de 400 matrículas y un interés es «creciente», indica su directora, Natividad Fernández. «Hay una gran carga de materias de humanidades porque es lo más demandado», añade.

Motivaciones «El alumno de grado busca obtener un título; en el Sénior, en cambio, no necesita demostrar nada. Quiere aprender y compartir su experiencia», dice Fernández. La promoción 2021-25 lucía espléndida en el acto de graduación celebrado en la Facultad de Derecho. Fue la séptima edición y contó con la presencia, entre otras autoridades, de la rectora, Conchi López. «Hay profesionales de muchas disciplinas que han querido estudiar algo distinto, personas que en su momento no pudieron acceder a la universidad y han hecho realidad un sueño pendiente, y también quienes se acercan a temas que hace años ni siquiera existían, demostrando que la curiosidad sigue siendo el mejor motor del aprendizaje», destacó López, para quien esa «mezcla de historias y trayectorias» hace del Sénior «algo extraordinario» y un ejemplo de la importancia de formarse a lo largo de la vida. «Aparte de que mejora nuestro presente y acrecienta nuestros conocimientos, nos permite disfrutar del gozo de pensar», decía tras colocarse la beca Luis Obregón, licenciado en Ciencias Económicas y directivo de una empresa en su etapa profesional. Con el Sénior, dijo con entusiasmo, ha vivido una «segunda juventud».

