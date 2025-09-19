El grupo Hotusa cierra la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander

El grupo Hotusa ha cerrado la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander, hasta ahora propiedad de los fondos Pygmalion y CBRE ... Investment Management y operados por la cadena Silken, en una operación cifrada en 250 millones de euros y en la que se incluye además la adquisición de otros siete establecimientos hoteleros repartidos por distintas ciudades de España.

Este movimiento se produce después de que Hotusa haya anunciado recientemente la devolución anticipada de los últimos 56 millones de euros que tenía pendientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La compañía hotelera gallega fue rescatada por el Estado con 241 millones tras la pandemia de covid y ahora emprende una estrategia de crecimiento con la adquisición de esta cartera de nueve hoteles en España. Los establecimientos incluidos en esta compra que llevan la marca Silken son, además de los santanderinos Coliseum y Río, Al Andalus Palace (Sevilla), Puerta América (Madrid), Indautxu (Bilbao), Amara Plaza (San Sebastián), Atlántida (Tenerife), Juan de Austria (Valladolid) y Alfonso X (Ciudad Real). Los nueve establecimientos, de cuatro estrellas y remodelados en los últimos años, contabilizan un total de 1.350 habitaciones.

CBRE y Pygmalion, que adquirieron los nueve hoteles a Urvasco en 2018, culminaron así un proceso de compra por el que se habían interesado también LCN Capital Partner y Leonardo. Estos hoteles pasarán a formar parte del porfolio de la compañía presidida por Amancio López, como adelantó 'El Economista', y dejarán de estar gestionados, como hasta ahora, por la cadena Silken.

Devolución de la SEPI

El grupo hotelero presidido por Amancio López comunicó a finales de agosto que, tras devolver los 56 millones que aun le quedaban del préstamo concedido por la SEPI en 2021, amortizaba ya la totalidad de los 241 millones concedidos entonces por el holding estatal.

Hotusa, presente en más de 130 países, tiene una plantilla de más de 6.000 trabajadores y llegó el pasado año a una facturación que superó los 1.500 millones de euros.

La compañía está organizada en torno a tres unidades de negocio principales: la de servicios a hoteles, integrada bajo el paraguas de Keytel, que constituye el primer consorcio de hoteles independientes del mundo con más de 3.600 inmuebles asociados; la de distribución, que opera como Restel y comercializa más de 125.000 establecimientos a escala global; y el área de explotación hotelera, Eurostars Hotel Company, con un porfolio de más de 280 unidades en una veintena de países.