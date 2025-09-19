El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fachada principal del Hotel Coliseum, en el centro de Santander. Hotel Río, en El Sardinero. DM

El grupo Hotusa cierra la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander

La compañía gallega adquiere los dos establecimientos cántabros junto a otros siete inmuebles en España en una operación de 250 millones de euros

E. P.

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

El grupo Hotusa ha cerrado la compra de los hoteles Coliseum y Río en Santander, hasta ahora propiedad de los fondos Pygmalion y CBRE ... Investment Management y operados por la cadena Silken, en una operación cifrada en 250 millones de euros y en la que se incluye además la adquisición de otros siete establecimientos hoteleros repartidos por distintas ciudades de España.

