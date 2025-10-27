El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los grupos rechazan la bajada general de impuestos a la vivienda que pedía Vox

PP, PRC y PSOE alegan que la medida favorecería igual a un millonario que a un obrero y recuerdan que las VPO se pagan con lo que se recauda

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:43

El Grupo Parlamentario de Vox se ha quedado solo este lunes en su defensa de una rebaja fiscal de los impuestos vinculados a la compra ... y alquiler de viviendas. Durante el debate de este asunto en el pleno del Parlamento, el resto de partidos recriminó a esta formación que realice propuestas que no son «realistas ni efectivas» y coincidió en rechazar una pedida que no tendría en cuenta el principio de progresividad, porque se aplicaría a todos los cántabros con independencia de su renta y del valor del inmueble que adquieran.

