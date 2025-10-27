Los grupos rechazan la bajada general de impuestos a la vivienda que pedía Vox

El Grupo Parlamentario de Vox se ha quedado solo este lunes en su defensa de una rebaja fiscal de los impuestos vinculados a la compra ... y alquiler de viviendas. Durante el debate de este asunto en el pleno del Parlamento, el resto de partidos recriminó a esta formación que realice propuestas que no son «realistas ni efectivas» y coincidió en rechazar una pedida que no tendría en cuenta el principio de progresividad, porque se aplicaría a todos los cántabros con independencia de su renta y del valor del inmueble que adquieran.

Como ejemplificó el regionalista Javier López Estrada, implicaría que «una persona que gane 2 millones al año y que se compre una casa de 3, pague lo mismo que un obrero que se compra un piso». PP y PSOE lamentaron además que Vox vincule el aumento de los precios a la presión migratoria. «Fronteras seguras también son pisos asequibles», aseguró el portavoz de Vox en la materia, Armando Blanco, que considera que las administraciones han olvidado su obligación de garantizar el acceso a una vivienda.

Para el popular Juan José Alonso, esa vinculación de inmigración y aumento de los precios es una «referencia desafortunada que dice muy poco de un partido que aspira a gobernar». Además, desde el PP recordaron a los diputados de Vox que cuando han tenido la oportunidad de apoyar otras bajadas de impuestos impulsadas por el Gobierno de Buruaga, no lo han hecho. Como el PP, también socialistas y regionalistas recordaron que es precisamente con el dinero que se recauda de los impuestos con el que se construyen las promociones públicas que pedía Vox.

La iniciativa pedía rebajas generalizadas o exenciones de impuestos vinculados a la vivienda. Por ejemplo, aplicar un IVA superreducido, que la compra vuelva a desgravar en la declaración de la renta, la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones en vivienda o bonificar al 100% el de Actos Jurídicos Documentados, el que se paga cuando hay una compraventa. «Si a Vox le preocupase la vivienda no pediría menos impuestos, sino más inversión», recriminó la socialista Nórak Cruz, que entiende que el verdadero problema de acceso no son los impuestos, sino los sueldos bajos. Y recordó que muchas de las exenciones que se piden suponen una invasión de competencias, por dependen del Gobierno central o de Europa.