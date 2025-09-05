El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Guardia Civil de Palencia investiga a un grupo autor de un robo con violencia y cinco hurtos en Cantabria

Sus miembros también han sustraído móviles de alta gama en dieciséis provincias

A. G.

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:58

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación 'Ialomita', ha investigado a 15 personas, trece hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los ... 22 y los 70 años, de ellas once de nacionalidad rumana, dos marroquíes y dos españoles, por un total de 60 delitos, como integrantes de una organización acusada, entre otros delitos, de la sustracción de teléfonos móviles de alta gama por valor de casi 60.000 euros en un total de dieciséis provincias, entre ellas Cantabria, donde ha cometido un robo con violencia y cinco hurtos.

