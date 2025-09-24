El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Guardia Civil recupera 41.000 euros estafados a una empresa catalana

La empresa denunció que había recibido un correo electrónico con una factura que esperaba y realizó un pago de más de 70.000 euros

EFE

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:34

La Guardia Civil de Cantabria ha logrado recuperar 41.000 de los más de 70.000 euros supuestamente estafados a una empresa catalana, que estaba llevando a cabo trabajos en la comunidad autónoma cántabra, y que ha sido víctima de una ciberestafa a través del método denominado BEC.

Según explica el instituto armado en nota de prensa, la empresa denunció que había recibido un correo electrónico con una factura que esperaba y realizó un pago de más de 70.000 euros.

Tras comprobar la Guardia Civil quien era el emisor de la factura, se conoció que el número de cuenta del pago había sido modificado y que una parte seguía en esa cuenta (41.000 euros), pero el resto había sido transferido a una entidad de Rumanía.

La Guardia Civil, que continúa con la investigación, solicitó a un Juzgado el bloqueo del dinero que quedaba en cuenta para que pudiera ser devuelto a la empresa.

En su comunicado, la Guardia Civil recuerda, que, si se es víctima de este tipo de estafas, hay que denunciar estos hechos a la mayor brevedad para que se pueda comenzar la investigación e intentar el bloqueo del dinero estafado.

