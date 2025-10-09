«En las guerras de resistencia el número de combatientes es muy importante» El coronel Ignacio Fuente Cobo analiza en el Ateneo la evolución del conflicto ucraniano y las escasas opciones para alcanzar la paz

Kevin Barquín Santander Jueves, 9 de octubre 2025, 21:18 Comenta Compartir

El Ateneo de Santander acogió este jueves la conferencia titulada 'La guerra de Ucrania en 2025. Estrategias, resistencias y perspectivas de paz', impartida por el coronel Ignacio Fuente Cobo (Santander, 1961), en la que ofreció un detallado análisis del conflicto ucraniano y sus implicaciones internacionales.

El coronel Fuente Cobo centró su exposición en la situación actual de la guerra en Ucrania, dejando un espacio breve para el papel de España. «Aunque estemos a miles de kilómetros de Ucrania, la línea que separa la paz de la guerra es muy pequeña». Según explicó, su objetivo principal fue ofrecer una visión completa de cómo se ha generado el conflicto, sus causas y el contexto en el que se produce, así como la evolución de los frentes y las estrategias de los combatientes.

Durante la conferencia, Fuente Cobo recordó los momentos clave de los últimos años del conflicto. Destacó que la invasión rusa inicial fracasó, permitiendo a las fuerzas ucranianas contener a los invasores y recuperar territorios como Kharkov y Kherson en 2022. En 2023, Ucrania intentó una ofensiva para tomar Crimea, sin éxito, lo que permitió a Rusia retomar la iniciativa militar. Desde entonces, las ofensivas han estado principalmente en manos rusas, y las batallas han adquirido características de desgaste, similares a las de la Segunda Guerra Mundial, con un alto coste humano y material en puntos como Pakhud y Pokhros, donde actualmente se concentra el centro de gravedad del conflicto.

El coronel subrayó la estrategia defensiva ucraniana, basada en la resistencia al terreno, la movilidad de reservas y el uso intensivo de drones para compensar la inferioridad numérica. A pesar de estas tácticas, reconoció que la guerra sigue siendo un enfrentamiento con un claro desequilibrio en recursos y personal, lo que podría favorecer a Rusia en el largo plazo.

En cuanto a las perspectivas de paz, Fuente Cobo fue categórico: «Actualmente son muy limitadas». Las negociaciones han avanzado poco, y las posturas de ambas partes —la demanda de Rusia de dominio territorial frente a la defensa de la integridad de Ucrania— son irreconciliables. Por ello, la resolución del conflicto se está produciendo principalmente en los campos de batalla, mediante estrategias de desgaste sobre combatientes, poblaciones civiles y sistemas económicos.

El coronel señaló que la solución más probable en el futuro cercano podría ser un alto el fuego que congele la línea del frente, más que un acuerdo de paz en términos tradicionales. Además, advirtió sobre un desgaste en la atención mediática y la percepción pública en Europa occidental, incluido España, donde la guerra ucraniana ha perdido protagonismo frente a otros conflictos internacionales –como el de Gaza–, aunque señaló que el conflicto sigue generando tensiones mediante acciones híbridas en algunos países europeos.

Además de su profundo conocimiento estratégico, aportó una visión directa del conflicto: «En febrero estuve en Kiev y observé drones, soldados heridos, madres pidiendo ayuda para sus hijos, banderas por las calles y bombardeos directos sobre la ciudad, las infraestructuras y la población».