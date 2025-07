Guía para una noche luminosa

El domingo, a la hora del desayuno –a la hora que se desayuna un domingo, que es algo más tarde– dos mujeres entraban cogidas del ... brazo al Santuario de la Virgen del Carmen, en Revilla de Camargo. Eran dos moteras curtidas. Con chaleco de cuero de esos que llevan los moteros en las pelis americanas, con su nombre bordado a la espalda y chapas en el pecho. La moto estaba fuera y ellas, juntas, entraron a dejarle un ramo a la Virgen. Fue curioso. Había ya otros ramos a los pies de la imagen. Y muchas velas encendidas, dentro del templo, en ese espacio que hay a mano derecha (apenas quedaba espacio). Pero nada comparable con lo que sucederá esta noche. Miles de personas, riadas. Caminando por distintos caminos –con El Carmen, Revilla de Camargo sustituye a Roma en lo de todos los caminos conducen a...–. El domingo, de hecho, ya tenían listos los fosos exteriores y la arena dónde se pinarán las velas. Todo listo para una noche luminosa. Vamos a repasar de qué se trata.

Lo primero, consejos básicos. Si vas a ir andando desde lejos, te tocará pasar por zonas pegadas a la carretera (y hasta por algún arcén). Precaución. Lo suyo, más allá de ropa y calzado cómodo (no es el mejor día para los tacones), es llevar algo reflectante, una botelluca de agua y ponerle a la marcha sentido común. Esto no es una carrera y es tan molesto el grupo que se para y ocupa todo el espacio de paso a ritmo de tortuga como ese que va arrinconando a los demás al adelantar porque va en modo 'diez kilómetros marcha'. Disfruta y respeta.

La primera misa de la noche se celebrará a las cinco de la mañana. La siguiente, a las siete

Si eres de los que va a llevar el coche, en las inmediaciones del Santuario se habilitan algunas parcelas para ganar plazas de aparcamiento. Pero ten claro que, si piensas aparcar cómodamente a dos pasos llegando a última hora, lo tienes claro. Paciencia. Y mejor, por seguridad, no pasarse de listo pensando que ese sitio libre en el que cabe tu coche y en el que nadie ha aparcado antes –porque no se puede– te estaba esperando.

Has llegado. Te toparás con los tradicionales puestos del mercado. Lo habitual es comprar las velas que luego vas a encender en honor de la Virgen. Pero no te puedes volver a casa sin unas rosquillas, con su correspondiente ramo. Y, si eres creyente, también con un escapulario.

Los fosos para poner las velas (los más fotografiados del mundo desde que hay Instagram) están a la izquierda si uno mira de frente hacia el templo. No desesperes. Lo normal (el año pasado fue muy larga) es que tengas que hacer cola. Otra vez, sentido común (sobre todo, con las fotos: hay mucha gente esperando y todo el mundo entiende que dediques un instante a tomar tu foto, pero no es el momento para hacerte reportero del National Geographic ni para demostrar a tus doscientos seguidores que eres un nuevo 'influencer'). Eso, y respeto, porque no hay que olvidar que se trata de una celebración religiosa y que la devoción está a flor de piel.

«La Virgen del Carmen permanecerá en la calle desde las 05.00 horas hasta las 21.00. Durante la celebración de las Santas Misas no se podrán poner velas», ponía ya el domingo en un cartel en la puerta del Santuario. Estaba eso y el horario de misas. Muy importante. A las cinco de la madrugada, la primera. Luego: 07.00, 08.00, 10.00 y 12.00 horas durante la mañana. Las de la tarde, a las 18.00, las 19.00 y las 20.00 horas. «Las misas se celebrarán en el exterior del Santuario, presididas por la imagen de Nuestra Señora del Carmen, y con procesiones solemnes a las 05.00, 12.00 y las 20.00 horas. Cantadas por María Higuera y Toño Rivas, acompañada por los picayos, el grupo de gaitas del Carmen, piteros de Revilla y los remeros de Camargo, siendo introducida en el Santuario cuando haya concluido la última procesión», añaden en las indicaciones.

Claro, más allá de la parte religiosa, hay más. Desde las 22.00 horas, comienza la gran verbena (con las orquestas La Reina Show y Grupo Cañón). Será, seguro, un espectáculo. Y lo dicho: pásalo bien, pero con sentido común.

Otras noches luminosas

Las Fraguas Una devoción con cientos de años

Las Fraguas, en Arenas de Iguña, acoge este martes una tradición que se remonta a tiempos remotos, oficializada en 1785 con la constitución de una Cofradía que venía a ratificar la devoción por la Virgen del Carmen en los pueblos del interior. A las 22.00 comenzará la última novena y, a partir de ahí, una procesión con la Virgen acompañada de miles de velas.

San Felices de Buelna Una imponente presencia

El pueblo de Mata, en San Felices, es un ejemplo claro de la devoción por la virgen en el interior, una virgen que este año se convierte en el gran aval de la Procesión de las Velas. A las nueve, la gente se congregará en torno a la iglesia parroquial, vela en mano, para secundar una procesión vigilada por una escultura de cerca de tres metros.

Barrio Pesquero El sabor marinero

Fuera sonará la música (desde las nueve, actuará el grupo de Felisuco, Poca Broma, y a las diez y media empezará la macro discoteca y habrá hasta fiesta de la espuma), pero, durante toda la noche, «como es tradición» –recuerdan desde el Barrio Pesquero–, se podrán llevar velas a la Virgen del Carmen en la Iglesia.

Mataporquera Procesión de las antorchas

En Mataporquera (Valdeolea) también tendrán una noche iluminada. Será con la procesión de las antorchas, prevista a partir de las diez y media de la noche. Un momento especial para el pueblo, que, en la medianoche, disfrutará de los fuegos artificiales. A las doce y media llegará el turno de la verbena, con la orquesta Rebelión.

Y varios más... Por el mapa de Cantabria

Sobre todo en la costa, pero también en el interior, las celebraciones de El Carmen están por todas partes. Así, a los cuatro ejemplos anteriores en cuanto a 'noche luminosas' hay que sumar algunos más. Con velas, con devotas procesiones de antorchas... Obregón, Argoños o Ganzo, entre otros, también tendrán luz esta noche.