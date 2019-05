El PRC hará una ciudad empresarial frente al Pctcan si gobierna Santander y Cantabria Pedirá la declaración de interés general de los 781.000 metros cuadrados y ampliará el actual parque científico DM . Santander Miércoles, 15 mayo 2019, 17:29

Torrelavega y Santander han centrado la campaña de este miércoles del PRC con la propuesta comarcalizar del transporte de viajeros por carretera en el Besaya e impulsar una ciudad empresarial frente al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan) mediante la fórmula de Proyecto de Singular Interés Regional (PSIR), que será aceptada «en el primer momento» que el Consistorio lo pida.

Así lo ha dicho el candidato regionalista a la reelección como presidente, Miguel Ángel Revilla, que se ha acercado este miércoles hasta el puente atirantado que conecta el Pctcan con esta zona, en la que actualmente ha mostrado que sólo hay una decena de caballos.

De esta forma, según los datos aportados por el PRC, que también quiere ampliar en 73.000 metros cuadrados el parque tecnológico, se conseguirían 781.000 metros cuadrados en los que podrían instalarse unas 250 empresas, generando así más de 3.000 puestos de trabajo.

El líder regionalista ve «seguro» que él encabece el próximo Ejecutivo, y espera que Santander «cambie de aires» y tenga al frente al candidato de su partido, José María Fuentes-Pila, por lo que ha prometido que «en el primer momento» que el Ayuntamiento solicite al Gobierno de Cantabria que ponga en marcha un PSIR para esta zona, lo harán «de manera fulminante».

«Santander es la ciudad más bonita de España, la mejor situada del norte de España y una ciudad que decrece en el número de habitantes porque esta ciudad no ha apostado nunca por la industria», ha afeado Revilla, quien ha añadido que este sector es «el motor de la economía y lo que genera empleo estable». Por tanto, ve «la solución» para desestacionalizar la economía municipal en esta ciudad empresarial que proyecta el PRC y que, ha criticado, «nunca han querido» llevar a cabo desde el Consistorio, pese a que «habría una demanda sobrada» para situarse allí, ha agregado.

«Año 2007 no, 2011 no y 2015 no, porque esto tiene que ser cosa de dos: que el Ayuntamiento esté de acuerdo con el Gobierno», ha lamentado.

Según Revilla, «el futuro» de la ciudad es que «haya industria frente a la ciencia y la tecnología», pues ahora -ha dicho- «en vez empresas complementarias de este parque, hay caballos».

El cabeza de cartel en Santander ha confirmado que en cuanto gobierne pedirá que esta zona sea un PSIR de 781.000 metros cuadrados, con el fin de agilizar los trámites administrativos que supone generar «una gran ciudad empresarial», que «sólo» podrá hacerse a través de dicha fórmula. «El Partido Popular no ha movido ni un sólo papel en estos dos años y medio», ha afeado Fuentes-Pila, quien ha agregado que es «escandaloso» que Santander perdiera el año pasado 400 jóvenes de entre los 25 y 34.

Y ha detallado que 416.000 metros cuadrados serían de carácter productivo, 221.000 de viales y aparcamientos, 103.000 de espacios verdes y 41.000 de integración paisajística y protección ambiental. Además, ha reivindicado el «papel relevante» de Santa Cruz de Bezana para la cohesión territorial y empresarial de este proyecto, en cuya presentación también ha intervenido el candidato regionalista en este Ayuntamiento, Manuel Pérez. «Voy a poner todo lo que esté a nuestra disposición a servicio de este proyecto», ha afirmado Pérez y ha agregado que esta iniciativa es «un ejemplo» de que la colaboración entre los municipios del Arco de la Bahía «da sus frutos».