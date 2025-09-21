El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los padres de la golfista descubren la placa que la recuerda. Lara Revilla

Homenaje a Celia Barquín en el campo de golf Abra de Pas

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Cantabria rindió ayer homenaje a la golfista Celia Barquín en el campo de Abra de Pas, que lleva su nombre, y que ha estrenado nueva imagen en recuerdo de la deportista fallecida hace siete años.

El consejero cántabro de Deporte, Luis Martínez Abad, y los padres de la golfista, Marcos Barquín y Miriam Arozamena, descubrieron una placa en memoria de Celia que ha sido colocada en el tee de salida del hoyo 14, donde hizo su primer birdie a la edad de catorce años.

También inauguraron la renovada imagen del campo, cuya cartelería y paneles de información recogen el nuevo logo de la instalación, que lleva el nombre de Celia Barquín, que fue asesinada en Iowa (Estados Unidos) en el año 2018 mientras entrenaba. Además, en la casa club del campo, gestionado por la empresa pública de turismo, se han instalado varias placas con reflexiones que la deportista anotaba en sus diarios.

