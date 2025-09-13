El Hospital de Laredo derivará a Valdecilla las cirugías de urgencia de Traumatología

El Hospital de Laredo ha decidido derivar las cirugías de urgencia de Traumatología a Valdecilla hasta que pueda reforzar su deficitaria plantilla de traumatólogos - ... desde hace meses están operativos solo cinco facultativos de diez-. Este fin de semana dispone solo de un profesional de guardia localizada. La medida, que empezó ayer, viernes, implica que los pacientes que acudan al servicio de Urgencias del centro pejino con una lesión que requiera pasar por quirófano (una fractura de cadera, por ejemplo) serán desplazados a Santander para ser intervenidos por el equipo de Valdecilla. Según ha podido saber este periódico, no se trata de una decisión unilateral de la Dirección, sino que ha sido propuesta por los propios traumatólogos del comarcal, con el objetivo de poder dedicar los recursos existentes -esos cinco médicos en activo, de los cuales uno está liberado de guardias- a aligerar las listas de espera que ya desbordan al servicio.

El problema de la falta de especialistas de Traumatología no es nuevo. Ya el pasado febrero el propio gerente del centro pejino, Antonio Juan Pastor, reconoció la crisis de personal que atravesaba el servicio al coincidir diversas circunstancias en poco tiempo y haber quedado la plantilla reducida a la mitad. En aquel momento, la prioridad era la cobertura de las guardias. Como primera solución, desde el SCS se acordó que fueran compañeros de Valdecilla y Sierrallana los que acudieran de apoyo a Laredo. Y así ha sido desde marzo.

Pero resuelto lo más urgente, era previsible que las bajas sufridas en la plantilla de Traumatología (y que siguen sin cubrir) se dejaran notar también en la actividad ordinaria del hospital, es decir, en las listas de espera tanto de consultas externas como de cirugías. En vista de esta problemática, la Gerencia ha decidido descargar una parte del trabajo en Valdecilla, al menos hasta que se incorporen nuevos profesionales, para poder aumentar la actividad programada, aunque esta reorganización de la actividad quirúrgica de urgencia, que implica la ausencia de traumatólogos de guardia en Laredo este fin de semana, ha salido a la luz a través del Sindicato Médico y de CC OO, no por comunicación oficial del SCS. Desde Comisiones Obreras exigen a Sanidad «soluciones urgentes, compromiso con los hospitales comarcales y transparencia, ya que desde febrero no se publican los datos de espera de Laredo» -entonces había 900 personas pendientes de una operación de Traumatología y Ortopedia-. «Las listas superan los dos años de espera y muchos pacientes de la comarca oriental son enviados a la privada, con el coste millonario que eso supone», critica CC OO. El último balance publicado por el SCS detalla que de los 16.026 cántabros que aguardan su intervención, 5.349 están en la lista de Traumatología y Ortopedia, con una demora media de 199 días -es la especialidad con mayor atasco en tiempo y en volumen-, pero no se especifican los que esperan en cada hospital.