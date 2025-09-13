El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente María Pérez, leyenda del atletismo: gana su tercer mundial de marcha
Daniel Pedriza

El Hospital de Laredo derivará a Valdecilla las cirugías de urgencia de Traumatología

Sanidad ha decidido esta medida provisional forzada por la escasez de traumatólogos del centro comarcal para poder así atajar las listas de espera

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

El Hospital de Laredo ha decidido derivar las cirugías de urgencia de Traumatología a Valdecilla hasta que pueda reforzar su deficitaria plantilla de traumatólogos - ... desde hace meses están operativos solo cinco facultativos de diez-. Este fin de semana dispone solo de un profesional de guardia localizada. La medida, que empezó ayer, viernes, implica que los pacientes que acudan al servicio de Urgencias del centro pejino con una lesión que requiera pasar por quirófano (una fractura de cadera, por ejemplo) serán desplazados a Santander para ser intervenidos por el equipo de Valdecilla. Según ha podido saber este periódico, no se trata de una decisión unilateral de la Dirección, sino que ha sido propuesta por los propios traumatólogos del comarcal, con el objetivo de poder dedicar los recursos existentes -esos cinco médicos en activo, de los cuales uno está liberado de guardias- a aligerar las listas de espera que ya desbordan al servicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  3. 3

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  4. 4 El Bar Cos recupera su esencia marinera
  5. 5

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  6. 6

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  7. 7

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  8. 8

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  9. 9

    Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos
  10. 10

    La alcaldesa de Bezana: Â«Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pagueÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Hospital de Laredo derivará a Valdecilla las cirugías de urgencia de Traumatología

El Hospital de Laredo derivará a Valdecilla las cirugías de urgencia de Traumatología