«Humanidad es escuchar a los niños llorar por la noche que quieren volver»

El Parlamento de Cantabria acogió este lunes un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Gobierno y dos de los tres partidos de la oposición ( ... PSOE y PRC) a cuenta de los menores extranjeros no acompañados que en estos momentos están siendo tutelados por la comunidad autónoma a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass). La consejera de Inclusión Social, Begoña del Río, volvió a insistir en que el Ejecutivo no pretende repatriar a 18 menas –como asegura el Partido Socialista–, que sólo cumple con la «legalidad» de la posible reagrupación familiar de los menores. Del Río, además, hizo hincapié en que lo hace «por humanidad», porque algunos de ellos «lloran por las noches» y «llaman a sus madres», relató, «porque quieren volver (a sus países)». Un extremo que no compartió el portavoz socialista Mario Iglesias, que acusó al PP de iniciar los trámites para complacer a Vox. «Los necesitan para salvar la legislatura con su Gobierno en minoría y con una fragilidad parlamentaria evidente», añadió.

La solicitud del Ejecutivo cántabro a la Delegación del Gobierno para que valore la posible repatriación de 18 menas polarizó la atención del Pleno. La consejera acusó directamente a la delegada Eugenio Gómez de Diego de «mentir» y de «enfangar» el debate. Y lo hizo con intensidad. «Escuchar a los niños llorando por la noche, llamando a sus madres, generalmente, explicándonos que les han metido en un avión y que quieren volver con su hermano pastelero, con su hermana zapatera... Eso es humanidad», relató visiblemente molesta con laa postura del PSOE. «Por eso queremos que se interesen por su familia», añadió.

Iglesias, por su parte, afirmó rotundo que detrás de la iniciativa del Gobierno regional se esconde el pacto con Vox para sacar adelante la Ley de Simplificación. «No les dan los números. Ustedes votaron aquí a favor de expulsar a estos menores y al día siguiente se pusieron rápidamente a realizar los trámites», aseguró. «Hasta Vox dijo al día siguiente de conocer la noticia que se alegraba de ver los diligentes que habían sido ustedes en cumplir el acuerdo parlamentario», subrayó.

Del Río negó esta última posibilidad. «Cada vez que sale algo que no les gusta, llegan a la conclusión que hemos pactado con Vox. Les he dicho que no, que no tiene nada que ver. Se lo he explicado, pero no quieren escuchar», respondió. «Es rotundamente falso y absolutamente imposible dado que no tenemos la competencia», apostilló.

El PRC también duda

El Partido Regionalista señaló que los argumentos esgrimidos por la Consejería para justificar su petición a la Delegación del Gobierno «son coincidentes» con la exposición de motivos de la Proposición no de Ley (PNL) de Vox, que salió adelante gracias a los votos del PP. En la misma se pedía expresamente promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores no acompañados con sus familias. Del Río negó tales extremos, aunque Díaz insistió en que hubo «coincidencia de fechas» con la iniciativa de Vox. Además, el PRC subrayó falta de transparencia e información sobre la petición de «repatriación» de los menores, «contradicciones» entre la versión defendida por el Ejecutivo y la dada por la Delegación del Gobierno, la «ausencia» de indicios sólidos para incoar el expediente de repatriación, que los oficios remitidos al Estado carecen de informes individualizados y que repiten «el mismo texto genérico» y que los criterios para la selección de los 18 menores, de los 26 que hay residiendo actualmente en Cantabria «no son claros».