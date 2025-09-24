El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tomas Cobo Castro y José Domínguez Roldán en el Colegio de Médicos de Santander

«La IA no puede ser nunca un agente moral, la responsabilidad seguirá estando en el médico»

El Foro Nacional Escuela de la Profesión Médica reúne en el Palacio de la Magdalena a especialistas del ámbito sanitario y jurídico

Anai Sainz de la Maza

Santander

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:49

«La inteligencia artificial no puede ser nunca un agente moral, la responsabilidad seguirá estando en el médico». La advertencia, lanzada hoy por José Domínguez ... Roldán, director de la Escuela de la Profesión Médica, ha marcado uno de los grandes temas que atravesarán la cita que arranca esta misma tarde en Santander. El foro nacional Escuela de la Profesión Médica, organizado por el Colegio de Médicos de Cantabria, reunirá durante tres días en el Palacio de la Magdalena a especialistas de toda España para debatir sobre el presente y el futuro de la profesión en un contexto de cambios vertiginosos.

