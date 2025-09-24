«La IA no puede ser nunca un agente moral, la responsabilidad seguirá estando en el médico»

«La inteligencia artificial no puede ser nunca un agente moral, la responsabilidad seguirá estando en el médico». La advertencia, lanzada hoy por José Domínguez ... Roldán, director de la Escuela de la Profesión Médica, ha marcado uno de los grandes temas que atravesarán la cita que arranca esta misma tarde en Santander. El foro nacional Escuela de la Profesión Médica, organizado por el Colegio de Médicos de Cantabria, reunirá durante tres días en el Palacio de la Magdalena a especialistas de toda España para debatir sobre el presente y el futuro de la profesión en un contexto de cambios vertiginosos.

La cuarta edición de la Escuela de la Profesión Médica llega en un momento clave: cuando la irrupción de la inteligencia artificial promete revolucionar diagnósticos y tratamientos, pero abre también interrogantes éticos y legales de enorme calado. «¿Quién es responsable si un algoritmo falla? ¿Cómo garantizar que las bases de datos sanitarias con las que se entrenan no introducen sesgos de género o de origen? ¿Qué pasa con la confidencialidad del paciente cuando la información se procesa en una 'caja negra'?», planteó Domínguez. Son preguntas que todavía no tienen respuesta definitiva, pero que en este foro se analizarán con la participación de expertos en sanidad digital y juristas de primer nivel.

El presidente del Colegio de Médicos, Tomás Cobo, añadió otra reflexión que va al núcleo mismo de la profesión: «Los ciudadanos nos dan su confianza ilimitada, y lo único que podemos ofrecer a cambio es nuestro compromiso ético». En su intervención recordó que, además de cumplir el Código Civil y Penal como cualquier ciudadano, los médicos están sujetos al código deontológico, que les obliga a velar por la confidencialidad, la honestidad, la docencia, la investigación y, sobre todo, por la defensa de la vida cuando más vulnerable es que es en la enfermedad.

La escuela, que se celebra cada dos años, se define a sí misma como «una caja de resonancia del pensamiento crítico del médico español», un espacio distinto a los congresos convencionales. Aquí no se buscan grandes cifras de asistentes, sino debates que desemboquen en propuestas concretas para colegios profesionales e instituciones. Los organizadores subrayan que de este foro no saldrán solo diagnósticos, sino propuestas de cambio. «Queremos una medicina más humana, más sensible, más comprometida y adaptada a la sociedad en la que vivimos», resumió Domínguez.

El programa es tan variado como actual: desde la migración de estudiantes hacia academias privadas para preparar el MIR -un fenómeno que los organizadores califican de «tragedia» para la formación universitaria- hasta la desconexión entre atención primaria y hospitalaria, el impacto de las redes sociales en adolescentes o la objeción de conciencia médica más allá de la eutanasia y el aborto.

Uno de los momentos más esperados será la conferencia del neurocirujano británico Henry Marsh, autor de 'Ante todo no hagas daño', que hablará sobre la humildad y los errores en la práctica clínica. También destaca la proyección del documental 'Soy médico', dirigido por Chema Rodríguez, con testimonios de especialistas como Valentín Fuster o Luis Rojas Marcos, que ofrece una mirada internacional a la profesión. La proyección tendrá lugar este jueves, a las 20.30 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

En un contexto global marcado por conflictos, Cobo insistió en que el papel del médico sigue siendo el mismo que tras la Segunda Guerra Mundial, cuando nació la Asamblea Médica Mundial: «defender la dignidad del ser humano frente a la vulnerabilidad».