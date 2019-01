El Idival impulsa la cultura de la donación para sus proyectos, «tan necesaria como escasa» La exposición 'Vida a través del microscopio', con fotografías científicas del Idival, está instalada en el edificio 2 de Noviembre. / Daniel Pedriza «El 100% del dinero se invierte en investigación», destaca el director en la apertura de la muestra 'Vida a través del microscopio', que busca «acercar la ciencia a la población» ANA ROSA GARCÍA Santander Viernes, 18 enero 2019, 18:05

Hace dos años, el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (Idival) recibió un 'regalo' de 190.000 euros de un cántabro que quiso que su herencia sirviera para dar un empujón a sus proyectos. Una sorpresa mayúscula que está a punto de repetirse, porque la institución tramita un segundo legado (a cargo de una mujer) aunque aún no se ha cuantificado su valor. Pero son «aportaciones excepcionales», destaca el director de gestión del Idival, Galo Peralta, «porque la realidad es que la cultura de la donación es tan necesaria como escasa». Defiende que para cambiar de rumbo, «la ciencia debe acercarse a la población, que tiene en su mano la posibilidad de contribuir a que la investigación avance». Y Julio Pascual, gerente del hospital, remacha el argumento: «Pensamos que todo lo tiene que hacer el sistema público y eso es absolutamente imposible».

Con la divulgación como primer objetivo se inauguró ayer en la sala de exposiciones del edificio 2 de Noviembre la muestra 'Vida a través del microscopio', una recopilación de fotografías científicas en diferentes formatos realizadas por los propios investigadores de Valdecilla que reflejan el trabajo en algunas de las áreas de investigación como el cáncer, la neurociencia y las infecciones. La consejera de Sanidad, María Luisa Real, que acudió a la apertura, subrayó que «estas imágenes logran conciliar la puesta en valor de la investigación con la belleza de la composición artística. El resultado es espectacular».

En su contexto 51.000 euros recibió el Idival el año pasado a través de la campaña de donaciones 'Colabora', bien de aportaciones de particulares como de entidades sin ánimo de lucro o ayuntamientos. Muestra fotográfica La sala de exposiciones del edificio 2 de Noviembre (junto a la entrada principal) acoge desde ayer y hasta el 6 de febrero la muestra organizada por el Idival para divulgar la investigación a través de la imagen. Financiación del Idival La consejera de Sanidad, María Luisa Real, que acudió a la inauguración de la muestra, subrayó que el Idival cuenta en 2019 con un presupuesto de 7,5 millones, un 5,6% más que el ejercicio anterior, manteniéndose una aportación estructural de la Consejería de 2,1 millones.

Los cuadros no se venden, pero se entregarán a modo de obsequio a quienes hagan una donación al Idival a través de la campaña 'Colabora', «un cauce público y transparente en el que no hay duda de que el dinero llega al fin al que va destinado», destaca Pascual, «una garantía que no se tiene cuando esa aportación se realiza por medio de una web, y ya hemos visto algún escándalo. Es más, he conocido experiencias de gente recaudando en mercadillos en teoría para la investigación de Valdecilla y nunca nos ha llegado». Por eso insiste en que «hay que ser muy cuidadosos e informar a la gente dispuesta a donar, que nos consta que es bastante, de cómo hacerlo adecuadamente».

Al Idival ha llegado también el deseo de dos personas de dejar a la entidad como heredera de sus bienes. «Es una vía lícita de agradecimiento y reconocimiento de los pacientes hacia sus médicos», apunta Peralta. Con la ventaja de que «pueden incluso dirigir la donación a nombre de un profesional o un proyecto concreto, y hay pocas donaciones que tengan una repercusión más importante que la de la investigación. No nos olvidemos, por ejemplo, que el cáncer nos afectará a una de cada tres personas», recuerda el gerente.

Ambos coinciden en que «es bueno y necesario fomentar la cultura de la donación, que en otros países de Europa está extendida, pero aquí tenemos mucho que aprender». Para abrir ese camino, el Idival puso en marcha hace dos años esta campaña, que consiguió en 2017 más de 20.000 euros y que el año pasado recaudó 51.000. «Un dinero recibido bien por la vía de particulares, con pequeñas aportaciones (desde 20-25 euros), que hay que agradecer, porque tienen mucho valor; bien por los fondos recaudados por asociaciones sin ánimo de lucro o algún ayuntamiento. Desde el Idival podemos garantizar que el 100% de ese dinero se dedica a nuestros proyectos», recalca Peralta, convencido de «la capacidad de desarrollo del micromecenazgo, creo que podemos multiplicar las cifras por 50, un objetivo alcanzable en los próximos 4 o 5 años». Pero admite que «parte de ese cambio cultural tiene que partir también de los propios profesionales, que tenemos la obligación de contar lo que hacemos a la gente de la calle».