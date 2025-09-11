El IFCA renuncia a fondos de la Universidad de Tel Aviv para financiar un congreso científico

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA) ha renunciado al patrocinio gestionado por la Universidad de Tel Aviv con el que se iba a costear ... la estancia de tres investigadores internacionales en un congreso científico, el Higgs Days, que se celebra estos días en Santander. El IFCA, un centro que depende de la Universidad de Cantabria (UC) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha reconocido como «error» y como «hecho no deseado» este apoyo económico. «Desde el IFCA queremos manifestar que no fuimos plenamente conscientes de dicho patrocinio, lo que reconocemos como un error. Al tener conocimiento de este hecho, se ha decidido prescindir de la colaboración de la Universidad de Tel Aviv y renunciar a dicha financiación», expone el Instituto en el comunicado que ha lanzado hoy mismo.

En paralelo y a raíz de este hecho, hoy se ha producido una protesta a las puertas del centro de investigación. Un grupo de ciudadanos se ha concentrado durante aproximadamente hora y media –entre las 13.00 y las 14.30 horas– frente al IFCA portando banderas de Palestina. También lo ha hecho ante la Facultad de Ciencias, según recoge Europa Press. Los manifestantes han exigido en el campus de Las Llamas que se «rompa cualquier relación con las universidades del Estado genocida de Israel» que, señalan, «son cómplices y promotoras de las técnicas de exterminio del pueblo palestino», han denunciado entre gritos de 'Boicot a Israel'.

«Entiendo la razón de las protestas y asumimos el error», ha señalado a este periódico Patricio Vielva, director del IFCA, que ha tenido conocimiento de lo sucedido en la madrugada del miércoles al jueves, momento en el que ha contactado con los organizadores del congreso, además de con la UC y el CSIC. «Ha sido cuando hemos procedido a hacer el comunicado, reconociendo el error y renunciado a la ayuda».

De hecho, en el texto colgado en sus redes sociales, la dirección del instituto quiere «dejar claro» que «condena de manera firme los ataques que el gobierno israelí está llevando a cabo contra la población civil en Gaza». Y, por otro lado, agradece la «reacción y las explicaciones» de los organizadores del congreso Higgs Days, que se celebra desde 2008 y en el que el IFCA se involucra como entidad colaboradora desde 2017. En la cita se ponen en común los avances en la investigación en torno a la partícula elemental del bosón de Higgs.

El error al que alude el Instituto de Física de Cantabria tiene que ver con la financiación del congreso, en la que colaboran distintas entidades. Unos fondos procedentes de una ayuda europea ERC –unas de las más prestigiosas y cuantiosas para los investigadores a nivel de la UE–, pero gestionados desde la Universidad de Tel Aviv han motivado los hechos. Con ese dinero se iba a sufragar la estancia de tres investigadores internacionales «no israelíes», precisa el IFCA. El error, admite el Instituto, también ha sido «no darnos cuenta a tiempo» de lo sucedido, apunta Vielva, que, por otro lado, aclaró que no hay otra participación de la Universidad de Tel Aviv en el congreso científico.

En el contexto de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), la UC lanzó en mayo de este año un comunicado ante «el recrudecimiento de la ofensiva israelí sobre la población palestina», en el que especificó que se suma «al clamor internacional» que exige «el cese inmediato de toda forma de violencia ejercida sobre la población civil» y «el cumplimiento estricto del derecho internacional humanitario». Además, la Junta Rectora de CRUE, que marca la postura de la UC, exigió la «entrada de la ayuda humanitaria necesaria en Gaza» y «la necesidad urgente de alcanzar un alto el fuego inmediato y duradero», entre otros.