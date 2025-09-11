El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta, este mediodía, a las puertas del IFCA. DM

El IFCA renuncia a fondos de la Universidad de Tel Aviv para financiar un congreso científico

Un grupo de ciudadanos protesta y exige «romper las relaciones» con los centros israelíes ante el Instituto de Física de Cantabria (UC-CSIC), que admite como «error» el patrocinio para costear la estancia de tres científicos extranjeros

Mada Martínez

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:16

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA) ha renunciado al patrocinio gestionado por la Universidad de Tel Aviv con el que se iba a costear ... la estancia de tres investigadores internacionales en un congreso científico, el Higgs Days, que se celebra estos días en Santander. El IFCA, un centro que depende de la Universidad de Cantabria (UC) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha reconocido como «error» y como «hecho no deseado» este apoyo económico. «Desde el IFCA queremos manifestar que no fuimos plenamente conscientes de dicho patrocinio, lo que reconocemos como un error. Al tener conocimiento de este hecho, se ha decidido prescindir de la colaboración de la Universidad de Tel Aviv y renunciar a dicha financiación», expone el Instituto en el comunicado que ha lanzado hoy mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas pacta con la Fiscalía una pena de 7 años de cárcel
  2. 2 El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos
  3. 3

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  4. 4

    Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una
  5. 5

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  6. 6

    «Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»
  7. 7

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  8. 8

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  9. 9

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  10. 10

    El salón de juegos de Peñacastillo ya está en obras, a pesar de la demanda de los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El IFCA renuncia a fondos de la Universidad de Tel Aviv para financiar un congreso científico

El IFCA renuncia a fondos de la Universidad de Tel Aviv para financiar un congreso científico