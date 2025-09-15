El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Varios religiosos asisten a las bodas sacerdotales celebradas en mayo en el seminario de Corbán. Roberto Ruiz

La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles

El obispo, Arturo Ros, firma una treintena de nombramientos dentro de un proceso que incluirá cambios en los arciprestazgos

Nacho González Ucelay

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

La drástica reducción de sacerdotes y feligreses, los clavos de su cruz, ha empujado a la Diócesis de Santander a llevar a cabo un ... proceso de reestructuración de gran calado que ha iniciado con una treintena larga de nombramientos en los que asigna nuevas funciones a los religiosos seleccionados -es uno de los mayores movimientos de estas características ordenado en los últimos años- y que va a continuar con una reorganización progresiva de los arciprestazgos de la provincia, donde hace ya mucho tiempo que los números dejaron de cuadrar. Según los últimos datos disponibles, rescatados del año 2023, en Cantabria hay 220 sacerdotes para atender 615 parroquias y 12 monasterios.

