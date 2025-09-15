La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles

La drástica reducción de sacerdotes y feligreses, los clavos de su cruz, ha empujado a la Diócesis de Santander a llevar a cabo un ... proceso de reestructuración de gran calado que ha iniciado con una treintena larga de nombramientos en los que asigna nuevas funciones a los religiosos seleccionados -es uno de los mayores movimientos de estas características ordenado en los últimos años- y que va a continuar con una reorganización progresiva de los arciprestazgos de la provincia, donde hace ya mucho tiempo que los números dejaron de cuadrar. Según los últimos datos disponibles, rescatados del año 2023, en Cantabria hay 220 sacerdotes para atender 615 parroquias y 12 monasterios.

«La realidad es la que es», reconoce Jesús Casanueva Vázquez, vicario episcopal para el Clero y quien mejor puede explicar una medida necesaria para garantizar la estabilidad de la Diócesis en un momento crítico para la Iglesia católica.

«La cifra de sacerdotes se ha reducido drásticamente», dice. «Y la de fieles también», añade. «La única que no ha descendido es la de parroquias», continúa. «Y claro, con los que somos ahora es materialmente imposible hacer lo que hacíamos antes», concluye el vicario, que entiende que, en semejante escenario, urge ya una reordenación religiosa en la provincia.

En esa idea, el obispo de Santander, Arturo Ros, ha ordenado 34 nombramientos de una tacada, una decisión que el prelado ha discutido y consensuado individualmente con los escogidos, que han aceptado un nuevo destino, una nueva función o incluso una mayor carga de trabajo porque varios de los sacerdotes incluidos en este movimiento masivo van a absorber la gestión de más parroquias de las que tenían. Es un primer paso al que van a seguir otros.

«Un nombramiento se puede producir por diversas razones; porque el sacerdote solicite un cambio por cuestiones familiares, personales o bien de salud, porque haya que cubrir una plaza por una baja o una jubilación» o, como parece que es el caso, «porque se esté reestructurando un territorio», precisa el vicario, que añade que el objetivo es ir efectuando más nombramientos «conforme se vayan definiendo los nuevos territorios» en los que va a quedar definido el sistema diocesano cuando culmine la reorganización.

Necesidades pastorales

Que recuerde Jesús Casanueva, en la Diócesis de Santander no se produce un vete y ven de religiosos tan numeroso como este «desde los inicios del episcopado de Manuel Sánchez Monge», el anterior obispo de la ciudad, que, como ahora ha hecho Ros, también estampó su firma en una larga lista de nombramientos con idéntico propósito que este; atender en las mejores condiciones posibles las necesidades pastorales que tiene Cantabria y que han ido cambiando con el paso del tiempo.

Aún en su fase embrionaria, «esta reordenación era necesaria», dice el vicario, que admite que la idea lleva mucho tiempo alojada en la mente de los miembros del consejo de gobierno. «Yo me ordené hace 25 años y ya por entonces se hablaba de acometer una reestructuración» que se ha ido postergando hasta que los números no han podido contenerla ni un minuto más. «Había que hacerla por imperativo real», apuntilla el religioso, porque la situación está empezando a complicarse en determinados enclaves.

«Sobre todo en las zonas rurales», donde los problemas de despoblamiento no solo están obligando a un recorte de las prestaciones educativas o sanitarias. «Igualmente de las religiosas», se lamenta el vicario episcopal, que plasma un ejemplo sencillo. «Pongámonos en el caso de Valderredible», un municipio en el que habrá unas cuarenta parroquias. «Hace 50 años había allí centenares de fieles y cinco o seis religiosos para cubrir las necesidades pastorales de todos ellos». Pero hoy, en cambio, ya no es así. «Hoy la mitad de esas parroquias están vacías, ya no acude nadie, y a la otra mitad, salvo que sea una de cabecera de la comarca, apenas van dos o tres personas», calcula resignado Casanueva, que se pregunta cómo se puede gestionar una situación como esa. «¿Cómo sostener ese patrimonio si no hay fieles que contribuyan? ¿Y cómo sostener la actividad pastoral si no hay sacerdotes que la atiendan?».

La respuesta pasa por la reordenación del escenario diocesano, un proceso que ya ha comenzado con estos nuevos nombramientos y que no va a parar ahí sino que va a continuar a lo largo de los próximos meses con la publicación de nuevas designaciones de religiosos así como con la redistribución de los arciprestazgos de la provincia en aras de una mejor atención.

