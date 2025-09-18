El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del 22 de febrero de 2023, cuando la UDEF de la Policía Nacional irrumpió en la sede de la Consejería de Obras Públicas, en Santander, en busca de pruebas. SANE

Las incógnitas que deja el 'caso Obras Públicas'

La investigación no ha podido determinar el montante total de las mordidas del funcionario, el número de contratos amañados ni el daño a las arcas regionales

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

El pacto alcanzado la semana pasada entre el exjefe de Carreteras Miguel Ángel Diez, los otros cinco acusados del 'caso Obras Públicas', la Fiscalía ... y el Gobierno de Cantabria (acusación particular) pone fin a la instrucción de la mayor trama de corrupción vinculada a la obra pública en la región, pero deja una serie de incógnitas. En este reportaje, El Diario Montañés plantea diez cuestiones que han quedado sin respuesta, aunque quizá pueda haber alguna más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  3. 3

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  4. 4

    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
  5. 5

    Villalibre dice sí a jugar en el Racing en Primera
  6. 6

    Daniel Vega dirigirá el proyecto Faro Santander, tras una larga experiencia en el Guggenheim
  7. 7

    Aparece muerto un caballo en la playa de Oyambre
  8. 8

    El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso
  9. 9

    El cierre del puente de Aspla desviará hasta un 30% más de tráfico hacia Torres
  10. 10 Un destino gastronómico para disfrutar Isla más allá del verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las incógnitas que deja el 'caso Obras Públicas'

Las incógnitas que deja el &#039;caso Obras Públicas&#039;