«Es inconcebible que las oposiciones de enfermería lleven sin resolverse un año» Celedonio Martínez El sindicato Satse critica la «falta de sensibilidad» de la Consejería: «No hay derecho a tener a la gente preparando la OPE de 2019 cuando igual ya tiene una plaza ganada» ANA ROSA GARCÍA Santander Miércoles, 3 octubre 2018, 07:17

El colectivo interino de enfermería del Servicio Cántabro de Salud (SCS) está que fuma en pipa «por la falta de sensibilidad» de la Consejería de Sanidad, que aún no ha resuelto las oposiciones de la convocatoria de 2015 -el examen fue en noviembre de 2017- cuando ya está a la vista la macro-OPE de estabilización, prevista para mayo de 2019. «Es algo inconcebible», critica María José Ruiz, secretaria autonómica de Satse Cantabria. «Hay enfermeras que han aprobado y no saben si han sacado una de las 44 plazas que se ofertaban, así que están estudiando para la próxima OPE, y ya han pagado incluso las tasas, para no correr el riesgo de quedarse fuera, pero no hay derecho a que estemos así». A su juicio, «es un robo manifiesto a la enfermería», víctima de la «falta de seriedad de la Consejería, que no ha puesto los recursos humanos necesarios para baremar los méritos».

En su día optaron a esas plazas más de 3.000 profesionales de enfermería, de los cuales llegaron al aprobado en torno a un millar, entre los que se disputarán las plazas fijas en liza. Pero para ello, falta por completar la puntuación resultante de su formación y experiencia profesional. Y es así donde está el embudo, en la valoración de esos expedientes para determinar el orden de lista de los aspirantes en función de la puntuación. «Consideramos que ya ha pasado un tiempo más que suficiente para resolver la oposición», añade Ruiz, que traslada el malestar del colectivo por la demora acumulada.

«Sin noticias desde marzo»

«El problema es que desde marzo, que se publicó la resolución definitiva del examen y se abrió un plazo para presentar documentación de méritos, no hemos tenido noticias. La fase de concurso no ha sido resuelta. Es intolerable esta situación», subraya. «Los profesionales de enfermería de Cantabria están una vez más en desventaja frente a otros profesionales al estar convocada la OPE de estabilización sin haberse resuelto la de 2015», declara Ruiz.

Las oposiciones de enfermería se celebraron al tiempo que la de médicos de familia (es la misma convocatroria), que cabe recordar que resultaron muy polémicas por el suspenso masivo con el que se saldó, que impidió de entrada cubrir toda la oferta de vacantes, aunque después una rectificación del tribunal calificador -eliminando varias preguntas- elevó la relación de aprobados hasta los 44, quedando solo una desierta. Pues bien, los facultativos de Atención Primaria, entre los que se incluyen también SUAP y 061, ya empezaron la semana pasada a tomar posesión de sus plazas, mientras que el personal de enfermería «ni siquiera tiene el listado provisional de resultados».

«Lo que ocurre en Cantabria, no pasa en ninguna comunidad», critica María José Ruiz

«No puede ser que por dar prioridad a los médicos, que entendemos que tienen falta de personal, se perjudique de esta manera a las enfermeras. No hay derecho», denuncia Satse. Por ello, el principal sindicato de enfermería urge a Sanidad a que «resuelva de una vez la OPE de 2015. Me parece absurdo que haya gente que tenga que seguir estudiando cuando puede que ya tenga una plaza ganada. No doy crédito de verdad. Lo que pasa en Cantabria no ocurre en ninguna otra comunidad. Si la Administración no tiene recursos, que los contrate, pero no pueden tener al personal en vilo», critica Ruiz.

«Ya está bien, esperamos una pronta respuesta por parte de la Consejería», aunque admite que hasta la fecha la única respuesta que han obtenido a sus reclamaciones es que «no saben cuando van a sacar las listas. Pero esto no puede ser, tienen que salir ya, es una falta de sensibilidad total», concluye.