«Yo soy un industrial: me veo más reflejado desde la industria que desde el emprendimiento»

«Una primera parte de mi vida ha estado muy marcada por la curiosidad o por la inquietud, seguida de una parte en la que ... quizá vi aquel momento como un fracaso», ha explicado José María Lafuente, empresario y coleccionista. Sin embargo, de esa inquietud e incluso ese fracaso, «he constituido un aprendizaje».

A través de la charla 'De la empresa al arte' explora cómo las herramientas y aprendizajes del mundo empresarial fueron fundamentales para construir una de las colecciones de arte más importantes del mundo.

«Yo soy un industrial porque me veo más reflejado desde la industria que desde el emprendimiento. Yo como empresario solo me he dedicado a una cosa que es desarrollar de alguna forma mi empresa», ha subrayado. «No hago una colección de arte pensando en un plan y en una escala. Eso lo digo ahora porque me he estructurado de esta forma y de esta manera», ha concluido.