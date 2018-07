Instituciones Penitenciarias y los jueces denegaron varias veces el tercer grado al asesino fugado Guillermo Fernández Bueno había pedido varias veces un cambio de régimen penitenciario tras superar la mitad de la condena impuesta DM . Santander Jueves, 26 julio 2018, 17:34

Instituciones Penitenciarias, y en última instancia los jueces, habían rechazado en más de una ocasión la petición de Guillermo Fernández Bueno, el peligroso preso fugado de la cárcel de El Dueso (Santoña), de obtener el tercer grado, paso previo a la concesión de la libertad condicional. Fuentes penitenciarias han indicado a Efe que el interno, que llevaba encarcelado 17 años y medio por asesinato y violación y cuya salida de prisión estaba fijada para dentro de ocho años, en 2026, había pedido varias veces un cambio de régimen penitenciario tras superar la mitad de la condena impuesta.

Sin embargo, su petición fue rechazada por todas las vías, tanto en primera instancia a través de la Junta de Tratamiento de la prisión como por el juzgado de Vigilancia Penitenciaria al que había recurrido y que sí le había otorgado finalmente los primeros permisos que disfrutaba sin ningún tipo de incidentes desde 2012.

De hecho, las fuentes consultadas detallan que el preso había seguido varios programas voluntarios de reinserción como el destinado a los agresores sexuales, otro curso de «vivir sin violencia» y uno de preparación para las salidas de permiso.

Precisamente, Fernández Bueno, condenado a 26 años y seis meses de prisión por violar y asesinar en una cafetería de Vitoria a una empleada de la limpieza el 14 de diciembre de 2000, ha aprovechado el último permiso de siete días para fugarse de la cárcel, tras salir del centro el pasado día 15 y no regresar el domingo 22.

La Policía y la Guardia Civil, que ayer difundieron sus datos y fotografía a través de sus perfiles de Twitter, mantienen el despliegue policial para dar con su paradero y detenerlo, y no descartan que pretenda abandonar España o lo haya hecho ya.

Fuentes consultadas por Efe indican que el preso, que tenía pareja fuera de prisión que se dedica a la compra venta de muebles procedentes de un país asiático, dejó su celda bastante vacía en este último permiso, lo que hace sospechar que tenía planeado no regresar al centro penitenciario.

Críticas de la Asociación Clara Campoamor

La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, ha criticado la concesión de un permiso penitenciario a Guillermo Fernández Bueno. En su opinión, la concesión de este permiso es de una irresponsabilidad «absoluta» y «supina», que ha puesto «en peligro» a las mujeres y jóvenes «sin saberlo siquiera nosotras».

Blanca Estrella también ha arremetido contra el mensaje lanzado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad alertando de su huida y pidiendo «tranquilidad» a la población porque ya están «activados» todos los protocolos pertinentes para localizarlo. «Nos han dicho desde ayer que ¡ojo!, que es muy peligroso. ¿Y no era peligroso cuando le dieron (otros) permisos penitenciarios?, ¿no era peligroso entonces?, ¿era peligroso?. O era peligroso o no era peligroso, que se aclaren», ha enfatizado.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que «la ley» obliga siempre a que le sea comunicada cualquier modificación penitenciaria a un preso a las partes implicadas, y que en este caso se tendría que haber informado tanto a la víctima que violó como a la familia de la otra mujer que también violó y después asesinó para que éstas tuvieran opción «a poder recurrir y a opinar».

«¿Han cumplido la ley?, ¿lo han hecho?, si no lo han hecho han cometido prevaricación, o el juzgado, o instituciones penitenciarias, o los dos a la vez, por lo tanto el tema es gordo y nos han puesto en grave riesgo a todas las mujeres del País Vasco», ha remarcado.

Como viene siendo habitual en ella, Ruiz también ha querido poner en cuestión la validez de actividades o cursos formativos que se imparten en las cárceles a los presos, que redundan en permisos o reducción de condenas.

«¿Ha cumplido todos los requisitos y se les ha evadido?, ¿y eso quién se lo cree?. Porque yo llevo muchos años observándoles (a los violadores y asesinos) en la cárcel. ¿Que se ha portado bien?, ¿que le han dado cursos?, yo siempre llevo diciendo que lo de los cursos es un dinero tirado. Que las cárceles lo quieren hacer, que lo hagan. Pero que no nos vendan 'ninguna moto', no valen para nada, el que es violador y asesino es violador y asesino», ha sentenciado.

En el caso de Fernández Bueno, ha recordado, «ha violado dos veces en el mismo mes, y la segunda vez mató», por lo que ha declarado que no se está hablando «de ninguna broma».

«¿Que éste se portaba bien?, claro sí, son los pelotas de la cárcel y los chivatos de la dirección, porque ahí no hay mujeres, ni niñas ni jóvenes para violar y matar. Hay hombres, que les tienen mucho respeto al resto de presos, por lo tanto el comportamiento es perfecto y el chivato número 1 de la cárcel siempre es el violador y asesino de mujeres, por lo tanto no me sirve esa respuesta», ha reiterado.