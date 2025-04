Los vecinos afectados por la futura instalación se han organizado en torno a una asociación denominada Stop Macroplanta en Hazas de Cesto. El pasado fin ... de semana se manifestaron en contra y salieron a la calle más de mil personas.

–¿Cuáles son los motivos por los que se oponen a la planta?

–Nosotros estaremos a favor de los proyectos de biogás que cumplan algunos requisitos.

–¿Los puede enumerar?

–Que sean pensados para gestionar residuos de purines producidos aquí mismo, no para beneficio de una empresa ajena a Cantabria que traerá residuos de todas clases y de todas partes para generar cuanto más gas metano mejor. Que resuelva problemas puntuales y no que genere problemas más graves y a gran escala. Que redunde en beneficio de una ganadería sostenible y adaptada al territorio, no que atraiga macrogranjas. Que gestione únicamente residuos ganaderos, no que vengan de fuera lodos de depuradoras, lodos de mataderos, residuos industriales, lejías de cocción, lodos de industrias papeleras, etc.

–¿El tamaño de la instalación es otro de los motivos?

–Sí, el tamaño debe ser ajustado a su fin, no macroplantas que sólo buscan concentrar la producción de gas para obtener un mayor beneficio. Es importante que nunca se instalen en el nacimiento de los ríos, cerca de sus cauces o en cualquier emplazamiento sensible para el medio ambiente.

–Verdalia apela a la creación de puestos de trabajo y al enriquecimiento de la zona y de su ganadería.

–Estos proyectos deberían colaborar en la economía local y circular, gestionando los residuos bajo la máxima de kilómetro cero y que su beneficio (energía) redunde en las comunidades con las que están vinculados, no entramados financieros como Goldman Sachs y su 'greenwashing' Verdalia.

–El proyecto asegura que el biogás generado saldrá fuera de Cantabria. ¿Qué opina?

–Pues que no existe economía circular y la energía resultante de todo el proceso, el verdadero negocio, la produce una empresa radicada en Madrid, Verdalia, para otra empresa radicada en la misma comunidad autónoma, la Empresa Municipal de Transportes. ¿Dónde está el interés social de la sociedad de Cantabria? ¿A quién beneficia?

–Queda claro, por sus palabras, que el catálogo de quejas que manejan es más extenso.

–Es que debería haber un compromiso con Cantabria y su desarrollo sostenible, no proyectos como el de Hazas de Cesto que no tiene ningún vínculo con la comunidad y para el que solo somos un poco de tierra que exprimir y unos pocos vecinos a los que se puede engañar. Estas macroplantas nunca deberían estar a menos de cinco kilómetros de un pueblo. En nuestro caso, se sitúa a poco más de un kilómetro de Las Pilas, Praves o Vierna; y a menos de cuatro kilómetros de Hazas de Cesto, Beranga, Güemes o Liermo.

–Otra de las preocupaciones de la asociación es la cercanía a zonas naturales con protección, ¿no?

–Exacto. El proyecto de esta instalación sostiene que la finca que ocupará la planta no está dentro de un área protegida, se olvida mencionar que dicha finca está a menos de un kilómetro de la Red Natura 2000. Dicha Red Natura cubre el encuentro de los arroyos Bañadero y San Juan para formar el nacimiento del río Pontones y se extiende por todo el cauce fluvial hasta la bahía de Santander. Tampoco explica que la planta está en la vertiente oeste de un monte, a 240 metros de altura, vertiente por la que bajan dichos arroyos para dar nacimiento al río. Son 140 metros de desnivel por los que descenderán residuos líquidos, superficiales o infiltrados, y gases. Tomar la afectación de un área natural protegida como únicamente aquella que afecte al perímetro de su instalación y no aquella derivada de su actividad habitual desafía toda razón y toda lógica.