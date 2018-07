La Interpol difunde la orden de detención internacional del asesino fugado de El Dueso

Los vecinos no olvidan el crimen de Ana Rosa Aguirrezábal 18 años después

Judit Tomero / Angela Casado:

Ha cambiado de nombre y de aspecto, pero los vecinos de Judimendi (Vitoria) no olvidan lo que ocurrió en el bar Acua. «Lo detuvieron mientras jugaba a las tragaperras aquí mismo, por aquel entonces vivía con su hermano en la calle Los Astrónomos y trabajaba como alicatador», recuerda Antonia, quien ayer tomaba café en la terraza de este mismo local, ahora llamado Ertza, junto a sus amigos. Han pasado 18 años del asesinato de Ana Rosa Aguirrezábal, pero todavía recuerdan con claridad cómo se encontraban en el interior del establecimiento hostelero cuando Guillermo Fernández fue arrestado. «Estábamos sentados al fondo tomando unas copas y el bar empezó a llenarse de policías de paisano», explican Carlos, Luis y Mari Carmen. Inquietos por el despliegue, decidieron cambiar de local. Cuando volvieron, los agentes se llevaban a Guillermo. «El Acua estaba muy concurrido en aquellos años, y él solía frecuentarlo». Después del crimen, Guillermo no dejó de acudir al bar. Ese hecho, según él, demostraba que no había violado ni asesinado a Ana Rosa, pero fueron sus Nike, un modelo poco comercializado de la marca, las que le delataron. «Cuando llegamos al lugar del crimen, no quedaban huellas porque la víctima ya había fregado el suelo, solo estaban las de las deportivas», explicaron los agentes. El día de la detención, llevaba puestas un par y tenía otras en su casa.

En el bar Ertza reconocen que aquel crimen ha perseguido al local. «El nuevo dueño le dio un lavado de cara y logró que la gente olvidara un poco el Acua, pero estuvo años pasando de mano en mano sin volver a ser lo que era», explica Maite, camarera del local en el que ayer no hubo otro tema de conversación. Tampoco se olvidan de Ana Rosa. «Solía verla levantar la persiana cuando me marchaba a trabajar, me horroriza pensar que aquel día ya podía estar muerta cuando yo pasé», lamenta Víctor, vecino de la zona.