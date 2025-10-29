Investigan a tres personas por simular un accidente de tráfico en Mioño para cobrar al seguro La Guardia Civil comprobó que el siniestro había sido concertado y que los implicados chocaron un turismo y una furgoneta dos veces para «agravar los daños»

A.G Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:08

La Guardia Civil investiga a tres personas por simular un choque frontal entre dos vehículos en Mioño (Castro Urdiales) en el que supuestamente resultaron heridos y su aseguradora peritó los daños del presunto accidente en 5.000 euros, además de otros 1.000 euros por asistencia sanitaria.

El supuesto choque se produjo el pasado 24 de septiembre en Mioño, lugar al que acudió la Policía Local de Castro Urdiales para realizar el atestado y atender a los heridos, aunque los tres implicados acudieron al centro hospitalario por sus propios medios.

Ya en ese momento los agentes sospecharon que el siniestro podría haber sido intenciondo, motivo por el que pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil para que abriera una investigación.

La Guardia Civil comprobó que el accidente supuestamente había sido concertado previamente por los tres investigados -dos hombres y una mujer de 49, 28 y 27 años- y que chocaron sus vehículos, un turismo y una furgoneta, hasta dos veces para «agravar los daños».

Los tres investigados por un presunto delito de estafa dieron parte a sus seguros, que peritaron los daños de los dos vehículos en más de 5.000 euros y abonaron más de 1.000 euros por la asistencia sanitaria de las tres personas, pendientes de otras pruebas y tratamientos.

Además, uno de los investigados está de baja laboral por las lesiones que presenta.