Joaquín Gómez aboga por reforma del Estatuto pero con consenso «generalizado» Joaquin Gomez, Presidente del Parlamento de Cantabria. / Javier Cotera «¿Tener una incapacidad te impide ejercer tu derecho político? Creo que no, sería una auténtica locura» DM . Santander Domingo, 7 julio 2019, 11:52

El presidente del Parlamento regional, Joaquín Gómez, quiere que la institución tenga mayor apertura y defiende el diálogo y el consenso, que cree que debe presidir una hipotética reforma del Estatuto de Autonomía que ve con buenos ojos, porque es partidario de que normas como ésta se actualicen pero con acuerdo «generalizado».

Gómez (PSOE) ha accedido hace quince días al cargo de presidente del Parlamento de Cantabria, una institución en la que hará todos los intentos para que tenga mayor apertura durante su mandato, para que los ciudadanos la vean como algo propio.

En una entrevista con Efe, Gómez reconoce que haber asumido el cargo de presidente del Parlamento le ha dado «vértigo» porque, aunque lleva más de treinta años afiliado al Partido Socialista, siempre ha estado en un segundo plano. «Mi meta nunca fue ser diputado del Parlamento regional, y mucho menos ser presidente de la Cámara regional, que es la máxima institución de representación de Cantabria», comenta.

Por esta responsabilidad de presidir el Parlamento Gómez no recibe sueldo, porque tiene una incapacidad absoluta por la que percibe una pensión y renunció al cobro del salario que le correspondía. Sostiene que tener una incapacidad absoluta no impide ejercer la Presidencia de la Cámara. «¿Tener una incapacidad te impide ejercer tu derecho político? Creo que no, sería una auténtica locura», afirma.

Una de sus objetivos en esta nueva etapa en el Parlamento es lograr una mayor apertura hacia los ciudadanos, porque, en su opinión, tiene una imagen de ser una institución «bastante cerrada» y «hermética». Gómez también aboga por la reforma del Estatuto de Autonomía y de la Constitución, porque cree que deben ser normas «vivas» que han de actualizarse. Pero cualquier cambio, advierte, ha de abordarse con un consenso generalizado.

El presidente del Parlamento también se ha propuesto ser un presidente para todos los diputados y «hacer todo lo posible y lo imposible» para «conciliar», con el diálogo y el consenso como señas de identidad. «Habrá momentos en que cada diputado defienda opciones políticas distintas, pero haré lo posible e imposible por que esas diferencias se queden dentro del Parlamento, dentro del Hemiciclo, y no salgan a la calle«, destaca.

Con todo, espera que esta X Legislatura sea más «tranquila» que la anterior, en la que en el Parlamento se vivió la escisión en Cs, cuando Juan Ramón Carrancio dejó el partido, y la ruptura de Podemos, por el enfrentamiento entre sus diputados.

Según explica, al contar los partidos en el Gobierno, el PRC y el PSOE, con una mayoría parlamentaria holgada, con 21 diputados de 35, habrá menos sobresaltos que en los últimos años y lo previsible es que las leyes y los presupuestos regionales salgan adelante sin problemas.

Gómez, por su parte, ha prometido que va a ser «flexible» y que dialogará con todos los grupos, pero «siempre actuando escrupulosamente dentro de la ley». Y esta premisa la extiende para dar respuesta cuando se le pregunta por la reivindicación de Vox, que se ha quedado fuera de la Mesa de la Cámara y reclamaba un sitio.

«Lógicamente la ley es una y el reglamento lo que dice es que la Mesa está formada por 5 miembros y se conforma de acuerdo con la representatividad de cada grupo político. Pasa en el Parlamento de Cantabria lo mismo que en el Parlamento de España, donde hay muchos más grupos políticos que no están representados en la Mesa, y allí Vox no se ha planteado estar en la Mesa, porque sería imposible», apunta. Abunda en que cada grupo que tiene representación no puede pretender estar en la Mesa, «porque sería inoperante total».

Gómez es partidario de que los diputados no acumulen cargos. «Si quieres hacer una buena labor en beneficio de tus vecinos, sea en un municipio o en la región, difícilmente puedes hacer dos tareas al mismo tiempo», advierte, antes de agregar que, no obstante, una vez que figuras como la del senador autonómico «están ahí, alguien tiene que ser, hasta que cambie».

Y ha adelantado que su intención es acometer obras de reforma en la sede del Parlamento que requerirían un presupuesto extraordinario, para lo que tendrá que dirigirse al Gobierno en el momento de confeccionar el proyecto de presupuesto regional.

Se trataría de varias obras que entiende necesarias para adaptar el edificio «a los tiempos actuales», sobre todo en lo que se refiere a medios técnicos y elementos «que están muy anticuados».