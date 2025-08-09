Villalibre reforzará la delantera del Racing

El Racing ya ha puesto nombre al delantero que hará competencia a Juan Carlos Arana en el ataque racinguista: Asier Villalibre. El club cántabro ha ... pactado con el Alavés la cesión del ariete vasco de cara a la próxima temporada.

La incorporación del 'Búfalo', adelantada por el Diario As y confirmada por este periódico, reforzará la línea más debilitada de la plantilla verdiblanca en este momento, después de que Arana cayese lesionado y se encuentre en el dique seco al menos hasta finales de septiembre.

Villalibre, de 27 años, ha sido una aspiración racinguista en varias ocasiones. En la primera de ellas, cuando aún militaba en el Bilbao Athletic -donde coincidió, entre otros, con Íñigo Vicente-, el delantero rechazó la propuesta del director deportivo verdiblanco entonces, Chuti Molina. Posteriormente, cuando el ariete se puso a tiro, un Molina despechado descartó su incorporación.

Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028 con el Alavés y en la última campaña, en Primera División, disputó 16 encuentros, sólo dos de ellos como titular, y en los que anotó un tanto. Por eso, ahora busca una nueva oportunidad de protagonismo que le dé un nuevo impuso a su carrera.

Vilarrasa, al Córdoba, y Yepes, al Empoli

Otras de las opciones que tenía el director deportivo racinguista, Chema Aragón, se pueden dar por definitivamente descartadas. El Córdoba ha cerrado el fichaje del lateral izquierdo Ignasi Vilarrasa, por el que el Racing competía con una gran cantidad de equipos. Mientras tanto, Gerard Yepes, que fue ofrecido en las oficinas de los Campos de Sport, ha cerrado su llegada al Empoli, de la Serie A italiana.