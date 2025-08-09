El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Villalibre, en un partido con el Alavés. AFP

Villalibre reforzará la delantera del Racing

El club cántabro ha pactado con el Alavés la cesión del delantero vasco de cara a la temporada que está a punto de arrancar

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:49

El Racing ya ha puesto nombre al delantero que hará competencia a Juan Carlos Arana en el ataque racinguista: Asier Villalibre. El club cántabro ha ... pactado con el Alavés la cesión del ariete vasco de cara a la próxima temporada.

