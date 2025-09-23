El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Matji, presidente de Cantabria Labs. Roberto Ruiz

Juan Matji: «Queremos demostrar que la producción y la inclusión pueden crecer juntas»

Las fundaciones Cantabria Labs y Obra San Martín presentan el Centro Especial de Empleo Caphaces, que se ubica en las antiguas instalaciones del laboratorio farmacéutico en Santander

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:11

Después de un año de rodaje, las fundaciones Cantabria Labs y Obra San Martín presentaron este martes su Centro Especial de Empleo Caphaces, un proyecto ... conjunto integrado por un equipo de personas con discapacidad y con sede en las antiguas instalaciones del laboratorio farmacéutico, que desarrolla procesos de manipulado y envasado bajo estrictos estándares de calidad, eficiencia y cumplimiento normativo.

