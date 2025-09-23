Juan Matji: «Queremos demostrar que la producción y la inclusión pueden crecer juntas»

Después de un año de rodaje, las fundaciones Cantabria Labs y Obra San Martín presentaron este martes su Centro Especial de Empleo Caphaces, un proyecto ... conjunto integrado por un equipo de personas con discapacidad y con sede en las antiguas instalaciones del laboratorio farmacéutico, que desarrolla procesos de manipulado y envasado bajo estrictos estándares de calidad, eficiencia y cumplimiento normativo.

Quizás lo más novedoso de este planteamiento sea lograr que el empleo de estos trabajadores discapacitados no sólo aspire a cumplir una función social, sino que su labor resulte competitiva. «Con capaces queremos demostrar que la producción e inclusión pueden crecer juntos y generar valor real», explicó Juan Matji, presidente de Cantabria Labs y vicepresidente de su Fundación. «Ofrecemos soluciones industriales competitivas y de alta calidad, al tiempo que abrimos oportunidades laborales dignas para personas con discapacidad. Es un modelo de innovación social que impulsamos desde Cantabria hacia toda España».

La plantilla de Caphaces está integrada por trece personas, de las que el 85% son discapacitadas, con la previsión de hacer crecer el equipo un 25% en los próximos meses.

José María Carceller, presidente del Patronato de la Fundación Obra San Martín, reconoció que el empleo era «la asignatura pendiente» de la labor educativa y formativa que desarrollan. «Caphaces es un caso ejemplar de empleo real con propósito. Queremos que las personas con discapacidad tengan acceso a oportunidades laborales estables, dignas y formativas, en entornos laborales exigentes».

Este centro, especializado en el manipulado y envasado de productos cosméticos, farmacéuticos y de consumo, se ofrece para trabajar con empresas que busquen un servicio de confianza, en el que se combinan la excelencia técnica y un impacto social positivo. Tiempos ajustados, flexibilidad operativa, gestión de almacén y servicios complementarios adaptados a las necesidades del cliente son las fortalezas de la compañía.