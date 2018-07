Julio Crespo: «El español es el petróleo de España» Julio Crespo, en la plaza de Pombo, de Santander, desde donde han pivotado todos sus planes de verano desde joven. / Roberto Ruiz Ciudadano del mundo, el exdirector del Cervantes en Londres, sueña con nuevos destinos en la India o Egipto. Sin embargo, siempre hace una parada en Cantabria MARIANA CORES Santander Martes, 31 julio 2018, 10:34

Julio Crespo MacLennan (Madrid, 1970) se ha pasado la mitad de su vida fuera de España, desde que comenzó en la universidad de Oxford (Reino Unido). Después, la dirección del Instituto Cervantes en tres países distintos: Estambul, Dublín y Londres. No le importaría seguir vinculado a esta institución en un futuro en la India o Egipto. Aun así, no perdona los veraneos en Cantabria, ya sea en la casa familiar de Ontoria (Cabezón de la Sal) o en Santander. Historiador de profesión, afirma que su gran devoción son los libros, por lo cual procura no hacer una actividad que le robe mucho tiempo a la lectura. «A mis amigos, por ejemplo, les encanta pescar, pero eso te lleva todo el día», cuenta. Sin embargo, de su padre, Pedro Crespo de Lara, ha heredado, junto a su hermano, la afición por el monte y los largos paseos. Cuando se le preguntó dónde quería hacerse la foto de la entrevista, lo tuvo muy claro: «En la plaza de Pombo, por supuesto. Desde que era joven, todos mis planes han partido de este lugar. Cuando era adolescente, porque era donde quedábamos antes de salir y después, con los niños, era el sitio donde podían correr sin peligro».

–Su familia está vinculada al valle de Cabezón de la Sal, tanto por su padre como por su madre. ¿Sus veraneos son más de mar o de montaña?

–Las dos cosas. Una de las ventajas que tiene veranear en Cabezón es ir a las playas de Comillas y Oyambre. Ahora que paso más tiempo en Santander disfruto también de El Sardinero e incluso de la playa de Loredo, donde mi padre tiene una casa. Otra de nuestras aficiones familiares es hacer excursiones, especialmente al puerto de Sejos y Polaciones. La verdad es que pocos sitios en el mundo tienen una geografía tan rica como Cantabria.

–El apellido MacLennan es escocés, pero muy vinculado a Cantabria...

–Mi antepasado John MacLennan fue un ingeniero escocés que vino a España a mediados del siglo XIX a instalar la primera red de ferrocarril que cruzó la cordillera cantábrica. Fue un ejemplo del espíritu emprendedor de esa Inglaterra victoriana. Luego fundó la Compañía MacLennan de minas, que tuvo mucha actividad en Cantabria a comienzos del siglo XX.

–Director del Instituto Cervantes en Estambul, Dublín y Londres, en este último hasta septiembre de 2017. ¿Habrá una cuarta sede? ¿Cuál elegiría?

–Mi contribución al Instituto Cervantes está hecha. Ahora estoy muy entusiasmado en mi nuevo proyecto académico. Estoy creando el primer 'think tank' hispánico del mundo, un centro de pensamiento y de estudios estratégicos en la 'London School of Economics'. La idea es que tenga varias sedes en distintos países. En España hemos llegado a un acuerdo con el Real Instituto Elcano.

En cuanto al Instituto, me dio pena decir que no a muchos destinos que me ofrecieron. Podría estar ahora en Egipto, que me hubiera encantado, o Brasil. Pero decidí que era momento de pasar página. No obstante, yo soy muy viajero y no digo que no a que en el futuro vuelva al Instituto o a un puesto diplomático que me lleve a la India, por ejemplo, o Kenia.

–Si metemos en una batidora la lectura, escritura y la historia, ¿sacamos la receta de su pasión?

–Algo así. Entre mis pasiones está la historia contemporánea, tanto de España como de Europa. A finales de año saco un nuevo libro, con el ambicioso título de 'Cómo Europa forjó el mundo moderno', en EE UU, Inglaterra y China. Hay varias ofertas, incluso para traducir lo al alemán. En España será publicado por la editorial RBA.

–¿Programas como Erasmus contribuyen a ese sentido de pertenencia a Europa o cree que su éxito radica más en las ganas de los estudiantes por salir de su casa?

–Erasmus ha permitido a los jóvenes ampliar su formación en otros países europeos, estrechar lazos personales, comprobar que por encima de las barreras idiomáticas hay una historia y una cultura que nos une. Ha contribuido mucho a fortalecer la identidad europea. Este es uno de los grandes éxitos de la UE.

–¿Teme el Brexit?

–No, porque no se va a producir en los términos en que lo plantearon los líderes euroescépticos y va a acabar siendo un Brexit blando. Es un buen ejemplo del populismo, aunque nunca pensamos que esto llegaría a pasar en el Reino Unido. Los populistas siembre buscan un chivo expiatorio, en el caso del Brexit es la UE; luego prometen un futuro idílico; finalmente el fracaso llega cuando se topan con la realidad. Los hechos son tozudos, como decía Karl Popper. Y el hecho es que dos años después del referéndum el Gobierno británico sigue sin dar con la fórmula para llevar a cabo el Brexit sin que tenga efectos devastadores para el Reino Unido.

–Mientras en España se pone en entredicho la Monarquía, en el Reino Unido sube su popularidad tras el nuevo nieto de la Reina y la boda del príncipe Harry...

–No creo que se ponga en entredicho la Monarquía en España, lo que ocurre es que hay una campaña de desprestigio liderada por la izquierda radical y el nacionalismo catalán para acabar con la Monarquía y la Constitución del 78. En el caso del Reino Unido, la Monarquía forma una parte esencial de su identidad como nación: es un símbolo de tradición, de prestigio y aporta estabilidad política y eso explica su arraigo y su popularidad. Una de las señas de identidad que comparten España y el Reino Unido es que las dos tienen las monarquías reinantes más antiguas de Europa y las dos naciones han logrado vertebrarse como estados-nación gracias a la Monarquía. En el caso de España tiene además el mérito de haber consolidado la democracia. Durante el reinado de Juan Carlos I España ha vivido una de las épocas más prósperas y exitosas de su historia. Resulta mezquino no reconocer esto.

–En el Instituto Cervantes se imparten clases de castellano. En Londres se vieron obligados a ampliar las clases a los siete días de la semana dada la demanda.

–El español es la segunda lengua más internacional y por eso crece tanto su demanda. El español es el petróleo de España. Es una fuente de riqueza extraordinaria si se sabe aprovechar debidamente. Por eso el Gobierno y la sociedad civil deben hacer una apuesta más firme por su promoción global.