La Junta Docente espera la cita de Educación «para negociar» y poner sobre la mesa una nueva propuesta retributiva

El Grupo Parlamentario Popular y la Junta de Personal Docente se han reunido esta mañana en la sede de la Cámara autonómica, en Santander. En ... el orden del día del encuentro estaba la actualización salarial de los cerca de 9.000 docentes de Cantabria, un asunto que va a cumplir seis meses en la mesa de negociación, con una huelga y varias manifestaciones de por medio. Con el PP, la Junta, que aglutina a los sindicatos STEC, ANPE, CC OO, UGT y TU, ha iniciado una ronda de contactos con los grupos para tomar el pulso a la negociación. Los populares han emplazado a la Junta a presentar una nueva oferta «alejada» de máximos, y los sindicatos han señalado esperan a que la Consejería se siente con ellos en una mesa sectorial para plantear sus propuestas.

«Ha sido una reunión fructífera» y «positiva», según la ha calificado el portavoz popular Juan José Alonso, que ha representado a su grupo junto con el responsable de Educación del partido, Álvaro Aguirre. La postura del grupo está alineada con la de la Consejería que gestiona Sergio Silva y con la de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, por lo que sus diputados emplazan a la Junta a «presentar una nueva propuesta» que tenga encaje en la capacidad financiera del Gobierno y que sea «sostenible» en el tiempo, a largo plazo, han expuesto Aguirre y Alonso al término del encuentro, no sin antes defender ambos el «buen tono» y la autonomía Silva en este proceso de negociación.

«Lo más importante es retomar el diálogo para buscar una solución satisfactoria para todas las partes, especialmente, para el cuerpo de docentes, que es para lo que trabaja el Gobierno de Cantabria», ha añadido Alonso, convencido, ha remarcado, de que entre la Administración y los sindicatos «se llegará a buen puerto en las negociaciones».

Las dos últimas propuestas sobre la mesa para actualizar el salario de los docentes a través del complemento específico, que no se negocia desde 2008, se cuantifican en 295 euros por parte de la Junta, y en cien euros más complementos, por parte de la Consejería, y esto último supone «un importante incremento de la inversión pública en nóminas de maestros y profesores, de más de 11 millones por año», según ha insistido esta mañana Aguirre.

La Junta, por su parte, ha destacado que ha sido este Gobierno el que ha puesto una propuesta sobre la mesa 17 años después, pero ha matizado que los sindicatos no tienen «una postura de máximos. Nosotros lo que pedimos es que los docentes de la comunidad autónoma de Cantabria no pierdan poder adquisitivo, es decir, cobrando lo mismo que cobrábamos hace 17 años», ha defendido su presidenta, Rus Trueba.

La Junta no tiene inconveniente en seguir negociando, pero quiere hacerlo en el «ámbito» que corresponde, en una mesa sectorial, y sigue a la espera de que la Consejería les cite para ello. El pasado 10 de abril registró una petición de encuentro con Silva y Buruaga: «Nosotros no podemos dar por buenas unas declaraciones a través de los medios de comunicación de la presidenta del Gobierno de Cantabria. Todo lo que se tenga que decir a esta Junta se tendrá que decir en una reunión de mesa sectorial«, ha indicado Trueba. »Esta Junta no dará una propuesta de adecuación salarial en tanto la Consejería no nos cite para negociar y hablar con nosotros«, ha añadido.

Los sindicatos quieren que el encuentro se celebre «cuanto antes», por lo que han pedido al Grupo Popular que traslade al Gobierno su voluntad de continuar el diálogo con la Consejería de Educación. Trueba ha recordado, además, que la huelga del pasado 3 de abril fue un «punto de inflexión» a la hora de mostrar el «malestar» de los docentes de Cantabria y de apoyar las reivindicaciones retributivas de la Junta, por lo que ha pedido a su titular que «reflexione con lo ocurrido y que de manera sosegada se retomen estas negociaciones», en las que, ha asegurado, los sindicatos no tienen posturas de máximos.