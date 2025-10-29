El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, y la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos. Raúl Lucio

El Juzgado admite a trámite una querella de Pacma contra Susinos y Serdio por las extracciones de lobos

La jueza cita a declarar como investigados a la consejera de Desarrollo Rural y al director general de Montes, a quienes el Partido Animalista acusa de presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal | «Estamos tranquilos porque el TSJC ya nos ha dado la razón anteriormente», dice Susinos

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:53

Comenta

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, Prado García, ha admitido a trámite la querella criminal que presentó a comienzos de octubre ... el Partido Animalista Pacma contra la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, y contra el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, por las extracciones para el control poblacional de lobo que se están llevando a cabo en la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  3. 3

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  4. 4

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  5. 5

    Cuatro goles... en Las Gaunas
  6. 6

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  7. 7 Una protesta vecinal obliga a suspender el pleno de Castro Urdiales
  8. 8 El racinguismo se deja sentir en Logroño
  9. 9

    Una contrata de Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros
  10. 10 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Juzgado admite a trámite una querella de Pacma contra Susinos y Serdio por las extracciones de lobos

El Juzgado admite a trámite una querella de Pacma contra Susinos y Serdio por las extracciones de lobos