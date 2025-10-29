El Juzgado admite a trámite una querella de Pacma contra Susinos y Serdio por las extracciones de lobos

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, Prado García, ha admitido a trámite la querella criminal que presentó a comienzos de octubre ... el Partido Animalista Pacma contra la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, y contra el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, por las extracciones para el control poblacional de lobo que se están llevando a cabo en la región.

Pacma, que ha sido citada para declarar el 11 de noviembre, ha dado conocer esta mañana un auto en el que la instructora acuerda incoar diligencias previas y cita el 12 de noviembre a declarar como investigados a Susinos y Serdio, a quienes el Partido Animalista acusa de presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal con agravante de muerte. Asimismo, la jueza requiere al Gobierno de Cantabria que remita el expediente administrativo completo relativo a la resolución del 2 de abril de 2025, mediante la cual se estableció el cupo de extracción de lobos para la temporada 2025/26, así como un informe de cada uno de los documentos técnicos que consten en dicho expediente.

Desde el Partido Animalista, que resaltan que Susinos y Serdio son los primeros responsables políticos que deberán rendir cuentas penalmente por el cupo de caza del lobo ibérico aprobado por el Gobierno de Cantabria, explican que el auto judicial representa un «avance sin precedentes» en la defensa del lobo ibérico, ya que hasta ahora las resoluciones judiciales sobre este asunto se habían limitado al ámbito contencioso-administrativo, sin llegar a investigar responsabilidades penales.

Así, Pacma acusa a los querellados de haber autorizado la muerte de ejemplares de lobo pese a conocer que su estado de conservación es «desfavorable/inadecuado», según los informes oficiales remitidos por España a la Comisión Europea, «lo que podría convertir en ilegal cualquier autorización de caza o extracción». El partido denuncia además presunta falsificación y manipulación de informes técnicos para justificar dichas batidas, vulnerando el Derecho comunitario. «El auto judicial ordena acceder a la solicitud de pruebas del Partido Animalista, requiriendo al Gobierno de Cantabria el expediente administrativo completo relativo a la resolución del 2 de abril de 2025, mediante la cual se estableció el cupo de extracción de lobos, así como un informe acerca de los peritos autores de cada uno de los documentos técnicos que consten en dicho expediente«.

Por otro lado, la formación política subraya la «gravedad» de que los tribunales del orden contencioso-administrativo estén denegando medidas cautelares basándose en informes elaborados por la propia administración denunciada, sin que exista un control judicial efectivo sobre su legalidad o veracidad. Esta práctica, advierten, «consolida decisiones administrativas potencialmente delictivas y deja indefenso al patrimonio natural y a las especies protegidas».

Desde Pacma esperan que la resolución establezca jurisprudencia para el resto de comunidades autónomas que, tras la legalización de la caza de esta especie, han comenzado a autorizar batidas alegando motivos económicos y relativos a los intereses de la ganadería y la caza.

Respuesta de la consejera

Tras hacerse eco de la admisión a trámite de la querella, la consejera de Desarrollo Rural aseguró que «estamos tranquilos y esperamos que lógicamente se resuelva de manera positiva porque el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto, desestimando todas las peticiones realizadas por otras asociaciones ecologistas y dándonos la razón. Siempre han avalado que estamos actuando con absoluta legalidad en base a criterios científicos y técnicos y por eso estamos tranquilos».

Susinos cree que será la primera vez que un consejero acuda a un tribunal a defender que está desarrollando todas las medidas del plan de gestión del lobo. «Pues iremos y lo explicaremos. Y por supuesto, vamos a continuar realizando los controles poblacionales del lobo en nuestra región. No es un capricho», aseveró.

Además, la consejera quiso dejar claro que en Cantabria «no queremos acabar con el lobo, pero no podemos permitir que el lobo termine con nuestra ganadería». «Tenemos que buscar el necesario equilibrio. Es necesario e imprescindible realizar el control poblacional para poder hacer compatible la convivencia de nuestra ganadería con el lobo. Y quiero insistir que con el 20% de las extracciones que nos permite realizar nuestro plan de gestión, lo que conseguimos es que la población actual de lobos se mantenga estable», concluyó.