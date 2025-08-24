El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio activo en la ladera de un monte de Selaya. Antonio 'Sane'

Una ladera en Selaya, el lugar que más veces se ha quemado de toda Europa

Entre 2018 y 2025 se han registrado en ese punto, sito a las faldas de los Picones de Sopeña, hasta ocho incendios de forma consecutiva

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:39

En el pueblo no saben quién es ni por qué lo hace. O al menos eso dan a entender. Lo único que saben, o intuyen, ... es que tiene una obsesión tal por ese punto concreto del valle que de tanto prenderlo fuego lo ha hecho acreedor a un récord. Que a lo mejor era esa la razón, conseguir que a las faldas de Sopeña, en el municipio de Selaya, repose sobre una ladera el kilómetro cuadrado que más veces se ha quemado de toda Europa. Ocho veces consecutivas ha ardido entre los años 2018 y 2025. Siempre entre enero y marzo, coincidiendo con la desaparición de la nieve y coincidiendo también con la entrada del viento sur, y siempre con nocturnidad, alevosía y una cerilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón en el tritubo deja sin agua a seis zonas de Santander
  2. 2

    Rescatados siete jóvenes que hacían paddle surf en la playa de Los Peligros
  3. 3

    Amenazas, robos, destrozos y sabotajes en una urbanización okupada en Bezana
  4. 4

    Los perjudicados por el cártel de coches logran una indemnización del 5% en los juzgados cántabros
  5. 5

    800 personas celebran una fiesta ilegal en la cantera de Roiz: «Dicen que estarán hasta el lunes»
  6. 6

    Una oveja muerta en la Segunda de El Sardinero
  7. 7

    Fiestas con sabor a tomate
  8. 8

    Un concierto bajo las estrellas con Alejandro Fernández
  9. 9

    Un robot detonador derribará el edificio de la calle Ave María en Torrelavega
  10. 10

    Muere Antuán, Hijo Predilecto de Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una ladera en Selaya, el lugar que más veces se ha quemado de toda Europa

Una ladera en Selaya, el lugar que más veces se ha quemado de toda Europa