'Lado izquierdo, lado fuerte' Carlota Egusquiza, con el resto de jugadoras del Olímpico 64, el día de su regreso a las canchas. / DM Mañana se estrena en Torrelavega un documental sobre Carlota Egusquiza, la baloncestista que ha vuelto a la cancha y trata de superar un cáncer LEILA BENSGHAIYAR Jueves, 28 junio 2018, 21:21

La historia de Carlota Egusquiza, la jugadora cántabra de baloncesto que padece cáncer y escribió una carta a Yeray, y que metió el triple de su vida, ya se ha contado en radio, en prensa -en las páginas de este periódico- y en redes sociales. Sólo faltaba el celuloide, pero gracias a Luis Canteli, Israel Sánchez-Beato y Claudia Trasobares la pantalla grande es la nueva cronista de la historia de esta valiente deportista y con una colaboración de lujo, Antoni Daimiel, la voz del baloncesto en España, que pone las palabras a la vida de Carlota. Mañana, a las 20.00 horas, la Casa de Cultura de Torrelavega acogerá el estreno en Cantabria del documental 'Lado Izquierdo, lado fuerte', la crónica de la lucha incansable, que ya va camino de tres años, de Loty, el sobrenombre por el que la conocen sus amigos y familiares.

«Este es el mejor regalo que me han hecho jamás», dice Carlota, que estará el viernes en Torrelavega para el estreno rodeada de amigos familiares. La grabación del documental comenzó a gestarse hace casi un año, allá por septiembre de 2017. «Se pusieron en contacto conmigo porque se enteraron de mi historia y me ofrecieron hacer algo bonito con vistas a mostrar todo lo que ha pasado desde que yo entré en el hospital hasta que pude volver a jugar al baloncesto», cuenta Carlota.

«Una amiga común del trabajo, Claudia Trasobares, nos hace llegar la historia y nosotros, Israel y yo, que ya habíamos oído algo, al conocer a Carlota personalmente, nos decidimos a hacer un documental», explica Luis Canteli, el director de la cinta. Dicho y hecho. Sin ayudas ni subvenciones los tres pusieron en marcha el proyecto. Usaban las cámaras personales de cada uno, ya que todos ellos se dedican al mundo audiovisual. «Tenemos equipo propio en casa, con iluminación, sonido etc, pero también hemos tirado de colegas de la propia tele -trabajan en Movistar- para todo: para grabar la voz en off, para las músicas, la sonorización, el etalonaje, igualar todas las imágenes de color y luz...», recuerda Canteli, que se quedó prendado de la personalidad, fuerte y animosa, de Loty al igual que Israel Sánchez-Beato, el cámara de la cinta, y Claudia Trasobares, encargada de las labores de producción, y que fue el nexo de unión entre Carlota y el resto del equipo.

Como una sesión de quimio

Una relación de afecto mutuo que se ha fraguado al mismo tiempo que la cinta y que «ya no se romperá. Los tres son amigos para siempre porque me han hecho un regalazo», comenta Carlota agradecida. El documental ha sido para ella una especie de catarsis con efecto sanador. «Cuando hicimos un pase con ella para que lo viese nos dijo 'es como una sesión de quimio-vídeo, porque me ha ayudado mucho'», recuerda Canteli, quien además de contar con experiencia en el mundo de la televisión también ha realizado dos obras previas sobre la superación en el deporte. «Loty siempre tiene la obsesión de que puede ayudar a la gente que está en su misma situación. Que quienes lo vean tengan esperanza», señala el realizador.

El documental contiene entrevistas con Carlota, con sus familiares más allegados, entre ellos su hermana, «que es la que ha vivido conmigo más de cerca la enfermedad», dice Loty. Hasta sus compañeras del Olímpico 64, su equipo de baloncesto, su primer entrenador y un recorrido por todo el periplo vital de alguien que ha decidido no bajar los brazos y derrotar a la enfermedad. Por eso no faltan los testimonios de sus amigos de la infancia de Torrelavega, una ciudad que es protagonista de algunas localizaciones. El Parque de La Llama es una de ellas. «Loty nos señaló algunos sitios que eran importantes para ella y tenían que salir en el documental», dice Canteli. El equipo tratará de alargar la vida del documental en festivales y certámenes, porque como dice Loty: «Si he llegado hasta aquí, seguiré hasta conseguirlo». Una ocasión única en la que una buena historia se alía con la magia que trasmite una sala de cine.