Lara González promete su cargo de magistrada La juez es titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Laredo, donde llegó procedente de Reinosa el pasado julio

A la derecha de la imagen, junto al magistrado López del Moral, la juez y magistrada Lara González Gutiérrez.

Elena Tresgallo Santander Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:01

La juez Lara González Gutiérrez ha prometido esta mañana como magistrada ante la Sala de Gobierno de Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Según explica en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), a pesar de su nueva condición, González permanecerá en la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Laredo, destino que al que llegó el pasado julio procedente del de Reinosa, en el que ejerció durante cuatro años.

La nueva magistrada prometió ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, con su presidente, José Luis López del Moral, al frente, y fue apadrinada en este acto por el magistrado de la Audiencia Provincial de Cantabria Carlos Martínez de Marigorta.

González Gutiérrez, que ha desarrollado toda su carrera en Cantabria, ha sido desde 2022 miembro de la Sala de Gobierno del TSJC en la categoría de juez.

Una vez que se ha convertido en magistrada, González cesa anticipadamente en el órgano de gobierno de los jueces, y le pasa el testigo al juez titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Santoña, Tomás Hernando Saiz, quien será a partir de ahora el representante de todos los jueces en la Sala de Gobierno.