La Ley de Vivienda de Cantabria busca sacar al mercado los pisos vacíos dando más seguridad al propietario

El diagnóstico es común. Los gobiernos de María José Sáenz de Buruaga y Pedro Sánchez coinciden en poner las políticas de vivienda en el centro ... de su acción ejecutiva y legislativa con el objetivo de hacer frente a las dificultades de acceso, ya sea mediante la compra o el alquiler. El diagnóstico es común, pero discrepan profundamente en el tipo de respuesta. El Ejecutivo cántabro repite cada vez que puede que no creará zonas tensionadas ni pondrá en marcha las medidas de control de precios que recoge la norma nacional porque considera que son contraproducentes. La Consejería de Fomento, con su análisis de los datos de los lugares donde ya se aplican –la conclusiones que saca el Ministerio son totalmente opuestas–, entiende que ha quedado demostrado que estas medidas provocan que muchos propietarios den marcha atrás y saquen sus viviendas del mercado. Porque, según esta tesis, el beneficio disminuye y ya no compensa el riesgo a sufrir una posible okupación. Por eso Cantabria también va a «intervenir», pero de otra manera.

Frente al «acoso a los pequeños propietarios por parte de la nación», el modelo autonómico apuesta por «proteger e incentivar al propietario». Ese es el resumen que hizo este jueves el consejero del área, Roberto Media, durante la presentación del anteproyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, que estará en información pública durante todo el mes de junio y después se someterá al análisis del resto de consejerías para incorporar las aportaciones y ser remitido finalmente al Parlamento de Cantabria, donde el texto quedará ya en manos de los grupos con representación parlamentaria. Es decir, que aún puede sufrir muchos cambios.

La propuesta inicial actúa sobre la construcción , pero también sobre la rehabilitación de viviendas y la recuperación integral de barrios y pueblos. Busca incrementar el parque público de vivienda –la idea del Gobierno es doblar la cifra actual de 400 inmuebles públicos–, dar más facilidades a la creación de pisos de protección oficial tanto desde el sector público como desde el sector privado, rebajar las exigencias para acceder a este tipo de promociones y, sobre todo, la movilización de viviendas vacías. Que al menos una parte de los cerca de 50.000 pisos que están en esta situación en Cantabria –la cifra no es oficial, sino una estimación de la Consejería– salgan al mercado para que, con más oferta, los precios caigan.

Las claves 1-Alquiler asequible : A través del parque público, que quiere aumentarse con un modelo de colaboración público-privada. Se impulsarán modalidades de acceso alternativas como el 'coliving' y 'cohousing' (modelos residenciales comunitario con espacios comunes).

2.-Nuevas promociones: No solo se apuesta por el alquiler, también por la venta y por el alquiler con opción a compra. Se incrementan los topes de renta y se reserva un cupo de viviendas para personas que, sin ser vulnerables, no pueden acceder al mercado.

3.- Movilizar vivienda vacía: Cantabria estima que hay 50.000 y se quiere eliminar el «miedo» a ponerlas en alquiler con incentivos fiscales y garantías públicas que hagan «atractiva»la salida al mercado. Aquí se incluye el paquete de acciones contra la okupación.

4.- Profesionales básicos: Programas de vivienda en zonas rurales para profesionales de servicios básicos (sanitarios, farmacia, forestales...) aunque superen el umbral de renta. Busca que abandonen los pueblos. Además, habrá un Plan de Vivienda Rural Protegida.

5.- Otras medidas: Se crea un registro de Agentes Inmobiliarios, se reduce burocracia y se refuerzan los mecanismos de atención ante desahucios. Podrán acceder –antes no podían– a las viviendas de emergencia habitacional víctimas de incendios o catástrofes.

Se hará con incentivos fiscales, rebajas del IBI y garantías adicionales –en su momento se habló de seguros públicos de impago que aún no se han concretado– que hagan la opción del alquiler más «atractiva» al propietario. Además, la renta a pagar se fijará de acuerdo al precio del mercado y no se basará en un índice de referencia más bajo, como ocurre con las zonas tensionadas. ¿Por qué? Media explica que, aunque seguirán las promociones públicas, no hay recursos económicos para construir 10.000 viviendas, la cifra que estaría en el mercado si se convence al 20% de estos propietarios temerosos.

Lucha contra la okupación

A ello se suman nuevas medidas para tratar de frenar el fenómeno de la okupación y la inquiokupación. Se hará por distintas vías. Primero, creando un mapa de la okupación para conocer la dimensión real del problema. También se colaborará con los ayuntamientos y las policías locales, a las que se les dará la potestad –esto sí es una novedad– para actuar en caso de 'okupaciones flagrantes'. Es decir, podrán intervenir en los episodios que se acaban de producir. En las primeras horas. Porque con la actual norma nacional, cuando pasa el tiempo, la persona que ha dado la patada adquiere ciertos derechos y el propietario ya tiene que recurrir a la vía judicial, que puede prolongarse durante dos años. Aunque Media reconoce que lo que realmente hace falta es una reforma del Código Penal que el PSOE «bloquea» en el Congreso y que las competencias autonómicas en esta materia son limitadas, desde Cantabria también se pueden hacer cosas. Por ejemplo, con esta ley, una persona que en los últimos cinco años haya sido condenado por okupa no podrá acceder a ninguna ayuda en materia de vivienda.

En esa línea, se creará la Oficina de Apoyo a las Víctimas de Okupación. Para darles asesoramiento y respaldo legal a ellos y no a los okupas, como según el consejero, hacía la ley que redactó el bipartito y no llegó a aprobarse. «Serán los propietarios los que cuenten con nuestro asesoramiento. Estamos del lado de esos miles de cántabros que tienen una segunda vivienda, que con ella completan su economía. No deben pedir perdón por ser propietarios y son parte de la solución», resumió.